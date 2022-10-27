Жителям Бурятии предлагают прийти на работу в национальной одежде

Конкурс приурочен ко Дню народного единства



В преддверии Дня народного единства в Бурятии объявлен конкурс на лучшую фотографию или лучший видеоролик в национальной одежде. Показать разнообразие культур народов республики и красоту национальных костюмов можно, придя в нём на работу или учёбу.



Условия просты. Участникам нужно подписаться на аккаунт молодёжного центра РБ в «ВКонтакте». На момент проведения конкурса аккаунты участников должны быть открыты. Также им следует выложить пост или клип на своей странице и рассказать о своей национальности и за что они любят Бурятию до 4 ноября (включительно). Также необходимо проставить теги #молодежь03 и #МыЕдины03, отметив аккаунт центра.



Итоги конкурса будут подведены 5 ноября. Два победителя получат сертификаты на 10 человек в арену виртуальной реальности. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



Возрастное ограничение 0+

