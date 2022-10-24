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В Бурятии стартовал очередной конкурс чтения стихов

В Бурятии стартовал очередной конкурс чтения стихов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Победителям достанутся билеты на премьеру кукольного спектакля

С 21 по 27 октября в Бурятии проходит конкурс чтения стихов на бурятском языке «Буряад хэлэеэ мэдэе!». Мероприятие проводится в рамках недели бурятского языка.

Участие могут принять дети от 6 до 14 лет. Условия конкурса просты. Нужно выбрать и выучить стихотворение на бурятском языке, записать видео и отправить его на адрес электронной почты: [email protected]

На конкурс принимаются стихи любой тематики. Оцениваются произношение, артистичность и оригинальность выступления.

Итоги конкурса подведут 27 октября. Трём победителям будут вручены дипломы и билеты на премьеру спектакля «Океан вдохновения» (6+), который состоится 28 октября в 12:00. Об этом сообщает пресс-служба театра кукол «Ульгэр».

Возрастное ограничение 6+
Бурятия конкурс стихи театр кукольный театр бурятский язык Улан-Удэ

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