Победителям достанутся билеты на премьеру кукольного спектакля
С 21 по 27 октября в Бурятии проходит конкурс чтения стихов на бурятском языке «Буряад хэлэеэ мэдэе!». Мероприятие проводится в рамках недели бурятского языка.
Участие могут принять дети от 6 до 14 лет. Условия конкурса просты. Нужно выбрать и выучить стихотворение на бурятском языке, записать видео и отправить его на адрес электронной почты: [email protected]
На конкурс принимаются стихи любой тематики. Оцениваются произношение, артистичность и оригинальность выступления.
Итоги конкурса подведут 27 октября. Трём победителям будут вручены дипломы и билеты на премьеру спектакля «Океан вдохновения» (6+), который состоится 28 октября в 12:00. Об этом сообщает пресс-служба театра кукол «Ульгэр».
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии стартовал очередной конкурс чтения стихов
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