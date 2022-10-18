Каратисты Бурятии выиграли награды первенства России

Спортсмены завоевали две «бронзы»



С 14 по 16 октября в Сочи прошло первенство России и «Открытый татами» по кëкусин-кан каратэ-до в разделе кумите. Почти 700 бойцов из 25 регионов России выявляли сильнейших в своих весовых категориях.



В соревнованиях участвовали спортсмены из Бурятии. Два представителя спортивного клуба «Чëрный пояс» из Улан-Удэ завоевали бронзовые медали для сборной республики. Награды выиграли Павел Б. и Захар М.



Александра Д. остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвёртое место. Тренируют спортсменов Алексей Фёдоров и Леонид Кондратьев, сообщает спортклуб.

