Спортсмены завоевали две «бронзы»
С 14 по 16 октября в Сочи прошло первенство России и «Открытый татами» по кëкусин-кан каратэ-до в разделе кумите. Почти 700 бойцов из 25 регионов России выявляли сильнейших в своих весовых категориях.
В соревнованиях участвовали спортсмены из Бурятии. Два представителя спортивного клуба «Чëрный пояс» из Улан-Удэ завоевали бронзовые медали для сборной республики. Награды выиграли Павел Б. и Захар М.
Александра Д. остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвёртое место. Тренируют спортсменов Алексей Фёдоров и Леонид Кондратьев, сообщает спортклуб.
Каратисты Бурятии выиграли награды первенства России
Общество, Фото:
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