Школьники Бурятии нарисуют подвиг Балдана Цыдыпова

Рисунки победителей станут иллюстрациями к рассказу о герое
В Иркутской области и Бурятии проводится конкурс детских рисунков, посвящённый Герою России Балдану Цыдыпову. В нём могут принять участие все желающие в возрасте от 6 до 17 лет.
Все работы должны быть посвящены подвигу Героя России Балдана Цыдыпова, командира мотострелкового взвода 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады. Главные требования к конкурсной работе: присылать не позже 24 октября 2022 года, обязательно подписывать свои работы (на обратной стороне название рисунка, фамилия и имя автора, контактные данные), рисунок соответствует тематике конкурса. Запрещено копировать чужие работы, использовать наклейки и фотографии. Работы высылаются на почту: [email protected]
По итогам конкурса жюри выберет победителей в трёх возрастных категориях:
- от 6 до 10 лет;
- от 10 до 13 лет;
- от 13 до 17 лет.
Рисунки победителей будут служить иллюстрациями к рассказу о герое в одном из номеров журнала «АС и Я - Земля героев!». Также победители награждаются бесплатной подпиской. Об этом сообщает республиканская детско-юношеская библиотека.
Возрастное ограничение 6+
Справка
Балдан Цыдыпов – Герой России, российский офицер, командир мотострелкового взвода 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады, уроженец Агинского Бурятского округа. Награждён орденом Мужества. 23-летний лейтенант, участвуя в спецоперации на Украине, оборонялся из подбитой БМП, а затем с автоматом в руках и множественными ранениями прикрыл отход 150 бойцов.
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