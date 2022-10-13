Подать заявки можно до 29 ноября
Конкурс казачьих костюмов «Казачья справа» объявлен в Иркутской области. К участию приглашаются народные мастера и дизайнеры, художники-модельеры, любительские коллективы, центры казачьей культуры, дома (театры) моды, фольклористы, этнографы, работники музеев и архивов, занимающиеся изучением, сохранением и популяризацией традиционных костюмов казаков Восточной Сибири (Красноярский край, Иркутская область, Забайкальский край, Бурятия, Тува и Якутия).
Мероприятие пройдёт в заочном формате в трёх номинациях: «Традиционный казачий костюм Восточной Сибири», «Сценический казачий костюм» и «Современный авторский казачий костюм».
- Одна из задач конкурса – собрать архивные материалы. Мы понимаем, что сейчас практически не осталось современных образцов, но у кого-то есть фотографии родственников в казачьих костюмах, которые проживали на территории Иркутской губернии. Это было бы очень интересно для исследователей сибирского костюма. Конкурс областной, но могут участвовать регионы Восточной Сибири. Это сделано для того, чтобы сделать сравнительную характеристику и посмотреть опыт других регионов в описании костюма, его деталей. Хочется, чтобы профессионалы по созданию современного казачьего костюма подходили более обдуманно, более компетентно к созданию такой одежды, чтобы современный казачий костюм ссылался на фольклорные традиции, на фольклорные детали, на лучшие образцы костюма, которые мы и надеемся найти, проводя этот конкурс, - рассказала Наталья Дмитриева, ведущий специалист по жанрам творчества Иркутского областного дома народного творчества.
Для участия необходимо в срок до 29 ноября направить заявку на e-mail: [email protected] Итоги конкурса «Казачья справа» подведут 15 декабря, сообщает пресс-служба Иркутского областного дома народного творчества.
Возрастное ограничение 0+
Объявлен конкурс казачьих костюмов Восточной Сибири
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