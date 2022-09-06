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В бассейне Селенги введут в эксплуатацию новые очистные

В бассейне Селенги введут в эксплуатацию новые очистные
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя Забайкалья
Очистные сооружения в западных районах Забайкалья запустят до конца года

В Хилокском и Петровск-Забайкальском районах Забайкалья в этом году введут в эксплуатацию очистные сооружения, которые реконструируют и строят для сохранения озера Байкал.

- Самый большой объект – очистные сооружения в Хилке. Они будут способны перерабатывать 1500 кубометров воды в сутки – на 300 больше, чем действующие здесь с 1976 года. Оборудование устарело, показатели воды не соответствуют нормативам. Теперь в технологии очистки на финальной стадии перед сбросом в реку Хилок предусмотрено обеззараживание ультрафиолетовыми лучами – это более эффективно, чем применявшийся ранее реагент с хлором, - рассказал главный инженер краевой «Службы единого заказчика» Виталий Чумаков.

На стройплощадке в Хилке возвели трёхэтажный административно-бытовой корпус с помещениями для установки оборудования, лабораториями, комнатами для сотрудников. После ввода здесь будут работать более 15 специалистов.

В посёлке Жипхеген Хилокского района строят очистные сооружения производительностью 150 кубометров воды в сутки. Они заменят старую станцию, оборудование на которой не обновляли несколько десятков лет.

- Модульную очистную установку строят и в селе Тарбагатай Петровск-Забайкальского района. После запуска она сможет ежесуточно обрабатывать 50 кубометров хозяйственно-бытовых и сточных вод, поступающих от жилых домов и общественных зданий, - сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья.
Байкал Забайкальский край Хилок очистные сооружения строительство реконструкция

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