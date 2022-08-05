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«Яндекс» назвал самые популярные достопримечательности Бурятии

«Яндекс» назвал самые популярные достопримечательности Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Всего в рейтинге достопримечательностей России более двух тысяч объектов

Компания «Яндекс» провела исследование и составила рейтинг российских достопримечательностей. Для этого были отобраны объекты, которые соответствуют двум условиям: у объекта есть страница в Википедии; пользователи из других городов задали про него не менее 500 запросов в поиске за год.

- Получилось больше двух тысяч достопримечательностей. Мы составили их рейтинг по числу запросов и выяснили, как в нём представлены разные исторические эпохи и регионы страны, - сообщили в «Яндексе».

Всего в рейтинг вошло 2295 достопримечательностей. Рейтинг составлялся по данным поиска Яндекса, сентябрь 2020 – август 2021 года.

Среди достопримечательностей Бурятии лидирующее место по числу запросов занял Иволгинский дацан (184 место в общероссийском рейтинге). Далее расположились Бурятский театр оперы и балета (708 место), Этнографический музей народов Забайкалья (901 место), памятник Ленину (954 место), Гусиноозёрский дацан (1324 место), Ацагатский дацан (1552 место), театр «Байкал» (1581 место), Посольский Спасо-Преображенский монастырь (1587 место), Анинский дацан (1662 место), Эгитуйский дацан (1708 место), Янгажинский дацан (1802 место), Свято-Троицкий Селенгинский монастырь, театр кукол «Ульгэр» (2182 место), Одигитриевский собор (2189 место).

Среди достопримечательностей республики больше всего монастырей ( 50%), следующие в топе категорий по числу объектов - театры (21%) и культовые сооружения (14%). По числу запросов среди достопримечательностей Бурятии лидируют культовые сооружения (61%), на втором и третьем месте монастыри (15%) и театры (12%).

Кроме того, в республике среди достопримечательностей преобладают объекты, относящиеся к XX веку – 7 из 14 объектов.

Из наблюдений, которые показались авторам исследования интересными, но не вошли в основную часть исследования, стоит отметить памятник Ленину в Улан-Удэ. Он занимает 4 место в «топе имени Ленина» по числу запросов в стране. 
туризм достопримечательность

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