Турники появились на набережной Селенги
На набережной реки Селенга в Улан-Удэ установили воркаут-комплекс. Он появился недалеко от Речного порта.
- Работы выполнены в рамках программы «Народный бюджет». Комплекс установлен на округе депутата горсовета Сергея Бурдикова, который и курировал этот проект, - сообщили в пресс-службе Улан-Удэнского горсовета депутатов.
Жители близлежащих домов опробовали комплекс ещё до его официального открытия. Чтобы потренироваться, они даже сорвали оградительную ленту.
- Комплекс неплохой. Но это единственное светлое пятно на фоне разрухи на набережной. Её необходимо срочно приводить в порядок, сейчас там ежедневно компании распивают алкоголь, - рассказал «Байкал-Daily» местный житель.
В Улан-Удэ на набережной установили воркаут-комплекс
Общество, Фото:
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