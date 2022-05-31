В Улан-Удэ на набережной установили воркаут-комплекс

Турники появились на набережной Селенги



На набережной реки Селенга в Улан-Удэ установили воркаут-комплекс. Он появился недалеко от Речного порта.



- Работы выполнены в рамках программы «Народный бюджет». Комплекс установлен на округе депутата горсовета Сергея Бурдикова, который и курировал этот проект, - сообщили в пресс-службе Улан-Удэнского горсовета депутатов.



Жители близлежащих домов опробовали комплекс ещё до его официального открытия. Чтобы потренироваться, они даже сорвали оградительную ленту.



- Комплекс неплохой. Но это единственное светлое пятно на фоне разрухи на набережной. Её необходимо срочно приводить в порядок, сейчас там ежедневно компании распивают алкоголь, - рассказал «Байкал-Daily» местный житель.

