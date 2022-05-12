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В Улан-Удэ волонтёры покрасят объекты культурного наследия

В Улан-Удэ волонтёры покрасят объекты культурного наследия
Общество,  Фото:pixabay.com
Акция состоится в рамках межрегиональной конференции

С 26 по 29 мая в Улан-Удэ пройдёт межрегиональная конференция «Социокультурные инициативы в сохранении культурного наследия».

- Конференция проводится с целью популяризации и сохранения культурного наследия, в частности, сибирского деревянного зодчества, обмена опытом между регионами и изучения лучших кейсов по сохранению городского исторического наследия, новых трендов в развитии туризма, - сообщают организаторы проекта «Старый город».

В программе мероприятия: лекции, мастер-классы и экскурсии. Экспертами выступят приглашённые спикеры и эксперты из Бурятии. Конференция начнётся 26 мая с волонтёрской акции по покраске объектов культурного наследия в Улан-Удэ.

Принять участие в конференции смогут все желающие. Для этого необходимо подать заявку, также запись доступна на сайте проекта.

Возрастное ограничение 18+
Улан-Удэ конференция акция лекция мастер-класс экскурсия

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