Коронавирус в Бурятии продолжает идти на спад

Скончались ещё девять больных ковидом
В Бурятии продолжается падение заболеваемости коронавирусом. Хоть цифры по-прежнему высокие, суточный прирост новых заражённых снижается уже восьмой день подряд. Накануне ковид подтвердили у 1185 человек. Это на 108 меньше, чем днём ранее.
Резкий рост заболеваемости (на фоне прихода омикрон-штамма) начался 22 января – тогда выявили 353 заражённых (в тот день был побит рекорд ещё летней третьей волны коронавируса). 23 января уже стало 503 заболевших, 24 января – 527, 25 января – 631, 26 января – 829, 27 января – 1153, 28 января – 1407, 29 января – 1513, 30 января – 1579, 31 января – 1536, 1 февраля – 1603, 2 февраля – 1615, 3 февраля новый рекорд (который пока держится) – 1634, 4 февраля – 1627, 5 февраля – 1523, 6 февраля – 1632, с 7 февраля началось медленное снижение – 1601, 8 февраля – 1562, 9 февраля – 1551, 10 февраля – 1473, 11 февраля – 1452, 12 февраля – 1403, 13 февраля – уже 1293, 14 февраля – уже 1185.
Всего за время пандемии коронавирус в Бурятии выявили у 110 937 жителей. Из них 46% случаев заболеваний (51 282) приходится на жителей Улан-Удэ.
Умерли за всё время 2729 жителей республики.
Накануне скончались девять больных ковидом. Все они были старше 65 лет. Отметим, два дня до этого было по десять летальных исходов.
На утро 15 февраля в стационарах Бурятии получают лечение 1882 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 152 пациента.
Сейчас свободно 499 ковидных коек. Занятость коечного фонда снизилась до 79%.
В отделениях реанимации находятся 139 больных (на шесть меньше, чем днём ранее). Из них чуть больше 100 человек старше 65 лет. На ИВЛ – 50 пациентов.
На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 16 759 человек.
В Бурятии завершили первичную вакцинацию от коронавируса 462 951 человек (64 % от взрослого населения). Повторную вакцинацию завершили 113 990 жителей.
Как сообщал «Байкал-Daily», школы Бурятии с понедельника, 14 февраля, вернулись к очному режиму обучения, выйдя с «дистанционки». Также в штатном режиме начали работу ссузы и вузы. Исключение сделали только для БГУ по просьбе руководства.
Сейчас школы будут уходить на дистанционный режим в случае отсутствие по болезни 20% и более детей в коллективе. «Изменения связаны с особенностями течения заболевания при заражении штаммом коронавируса «омикрон», - пояснил накануне главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев.
Также с понедельника сняли ещё ряд антиковидных ограничений: возобновлена работа детских развлекательных центров и игровых зон, компьютерных клубов, личный приём граждан в организациях и пр.
До 21 февраля остаётся ограничение на оказание развлекательных услуг организациями общепита и банкетными залами, включая работу танцевальных площадок, проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий, за исключением услуг общественного питания. Также в течение недели для общепита сохранится режим работы до 23 часов. До 21 февраля остаётся приостановленной работа ночных клубов.
В столице Бурятии прошёл очередной рейд по предприятиям общепита. За различные нарушения антиковидных мер мобильные группы составили пять протоколов, из которых три – за нарушение правил рассадки посетителей в кафе.
Коронавирус в Бурятии продолжает идти на спад
Общество, Фото:
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