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В Бурятии снимают ряд антиковидных ограничений

В Бурятии снимают ряд антиковидных ограничений
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Изменения вступают в силу с 14 февраля

Решением республиканского оперштаба с понедельника, 14 февраля, в Бурятии снимают ряд антиковидных ограничений.

- Уровень заболеваемости в республике остаётся высоким, однако коечного фонда для пациентов с ковид достаточно из-за преобладания лёгких форм заболевания. Из 2397 коек занято 80%. Иммунная защита населения сформировалась благодаря вакцинации, - отмечают в правительстве Бурятии.

С 14 февраля вступят в силу следующие изменения:

- возобновляется работа детских развлекательных центров и игровых зон при условиях присутствия не более 50% от максимальной вместимости, обеспечения соблюдения дистанцирования и наличия у персонала сертификата о прививке или перенесённом заболевании;
 
- разрешены спортивные соревнования, включённые в Единый календарный план спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, являющихся отборочными к межрегиональным и всероссийским соревнованиям;
 
- занятия физической культурой и спортом в открытых плоскостных сооружениях будут проводить: бесконтактными неигровыми способами - с загрузкой не более 50% от общей вместимости; а контактными игровыми способами - при условии обеспечения контроля доступа совершеннолетних посетителей при наличии сертификата о вакцинации или о перенесённом заболевании; 

- занятия физической культурой и спортом в закрытых спортивных сооружениях для посетителей в возрасте до 18 лет будут проводить при загрузке объекта не более 50% от общей вместимости;
 
- возобновят работу компьютерные клубы при условии загрузки не более 50% от пропускной способности объекта, наличия у персонала и у совершеннолетних посетителей документации о вакцинации или о перенесённом заболевании.

Также в штатном режиме начнут работу школы, ссузы и вузы. Исключение составили для БГУ по просьбе руководства. Они продолжат дистанционный формат обучения.

Организации смогут возобновить с 14 февраля личный приём граждан. В органах ЗАГС регистрация актов гражданского состояния будут осуществлять по предварительной записи.

До 21 февраля остается ограничение на оказание развлекательных услуг организациями общепита и банкетными залами, включая работу танцевальных площадок, проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий, за исключением услуг общественного питания. Также в течение недели для общепита сохранится режим работы до 23 часов.

До 21 февраля остаётся приостановленной работа ночных клубов.
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