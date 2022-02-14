Протоколы составили на юридических лиц
В столице Бурятии вечером в пятницу, 11 февраля прошёл очередной рейд по предприятиям общепита. За различные нарушения антиковидных мер мобильные группы составили пять протоколов, из которых три – за нарушение правил рассадки посетителей в кафе, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.
- Такое нарушение было зафиксировано в кафе «Кардамон» по улице Рылеева, ресторане «Орда» по улице Пушкина и кафе «Банзай» по проспекту 50-летия Октября. Во всех случаях протоколы составлены на юридических лиц, - сообщили в управлении общественной безопасности администрации.
Кроме этого, за нарушение ведения журнала дезинфекции протокол составлен на владельца ресторана «Тэмулэн» по улице Набережной и за нарушение масочного режима - на администратора кафе «Шашлычный рай» по улице Бабушкина, уточнили в мэрии.
По правилам, за столом в общепите может находиться не более четырёх взрослых.
В настоящее время в Улан-Удэ рейды ведут 12 мобильных групп в каждом районе города - в общественном транспорте и на объектах торговли.
Согласно статье 15.1 закона Бурятии «Об административных правонарушениях», несоблюдение требований нормативных правовых актов влечёт предупреждение или наложение штрафа на граждан до 1,5 тысяч рублей; на должностных лиц – до 7,5 тысяч рублей; на юридических лиц – до 25 тысяч рублей. За повторное нарушение - на граждан до четырёх тысяч рублей; на должностных лиц - до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - до 80 тысяч рублей.
В Улан-Удэ кафе накажут за неправильную рассадку гостей
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Протоколы составили на юридических лиц
В прошлом году было 12 победителей
Эксперимент планируется запустить уже с 1 марта
Бизнес, 12.02.2022
Свою работу предприятие начнёт уже в марте
Мобильные группы проверили 177 объектов за сутки
Бизнесмен узнал «свой» мусор
Желающего заняться «туалетным» бизнесом удалось найти с трудом
Экзотическое лакомство решили выпускать фермеры, у которых около пяти тысячи перепелов
Фраза «Я от дяди Баира» прижилась в столице России
Раньше за счёт компании Вечные огни горели в городах-героях и городах воинской славы
Сбербанк запустил сервис бесплатной курьерской доставки кредитных карт клиентам
Судно на воздушной подушке позволит туристам побывать в тех местах Байкала, которые прежде были недоступны
Для банкетных залов установлено несколько важных ограничений
До конца года услуга станет доступной в Китае, Корее и США
Они не прошли проверку на пестициды и нитраты