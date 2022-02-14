В Улан-Удэ кафе накажут за неправильную рассадку гостей

Протоколы составили на юридических лиц



В столице Бурятии вечером в пятницу, 11 февраля прошёл очередной рейд по предприятиям общепита. За различные нарушения антиковидных мер мобильные группы составили пять протоколов, из которых три – за нарушение правил рассадки посетителей в кафе, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.



- Такое нарушение было зафиксировано в кафе «Кардамон» по улице Рылеева, ресторане «Орда» по улице Пушкина и кафе «Банзай» по проспекту 50-летия Октября. Во всех случаях протоколы составлены на юридических лиц, - сообщили в управлении общественной безопасности администрации.



Кроме этого, за нарушение ведения журнала дезинфекции протокол составлен на владельца ресторана «Тэмулэн» по улице Набережной и за нарушение масочного режима - на администратора кафе «Шашлычный рай» по улице Бабушкина, уточнили в мэрии.



По правилам, за столом в общепите может находиться не более четырёх взрослых.



В настоящее время в Улан-Удэ рейды ведут 12 мобильных групп в каждом районе города - в общественном транспорте и на объектах торговли.



Согласно статье 15.1 закона Бурятии «Об административных правонарушениях», несоблюдение требований нормативных правовых актов влечёт предупреждение или наложение штрафа на граждан до 1,5 тысяч рублей; на должностных лиц – до 7,5 тысяч рублей; на юридических лиц – до 25 тысяч рублей. За повторное нарушение - на граждан до четырёх тысяч рублей; на должностных лиц - до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - до 80 тысяч рублей.

