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В Улан-Удэ кафе накажут за неправильную рассадку гостей

В Улан-Удэ кафе накажут за неправильную рассадку гостей
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Протоколы составили на юридических лиц

В столице Бурятии вечером в пятницу, 11 февраля прошёл очередной рейд по предприятиям общепита. За различные нарушения антиковидных мер мобильные группы составили пять протоколов, из которых три – за нарушение правил рассадки посетителей в кафе, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.

- Такое нарушение было зафиксировано в кафе «Кардамон» по улице Рылеева, ресторане «Орда» по улице Пушкина и кафе «Банзай» по проспекту 50-летия Октября. Во всех случаях протоколы составлены на юридических лиц, - сообщили в управлении общественной безопасности администрации.

Кроме этого, за нарушение ведения журнала дезинфекции протокол составлен на владельца ресторана «Тэмулэн» по улице Набережной и за нарушение масочного режима - на администратора кафе «Шашлычный рай» по улице Бабушкина, уточнили в мэрии.

По правилам, за столом в общепите может находиться не более четырёх взрослых.

В настоящее время в Улан-Удэ рейды ведут 12 мобильных групп в каждом районе города - в общественном транспорте и на объектах торговли.

Согласно статье 15.1 закона Бурятии «Об административных правонарушениях», несоблюдение требований нормативных правовых актов влечёт предупреждение или наложение штрафа на граждан до 1,5 тысяч рублей; на должностных лиц – до 7,5 тысяч рублей; на юридических лиц – до 25 тысяч рублей. За повторное нарушение - на граждан до четырёх тысяч рублей; на должностных лиц - до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - до 80 тысяч рублей.
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