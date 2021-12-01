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В Бурятии лучшим стало стихотворение «У меня есть QR-код. Я России патриот»

В Бурятии лучшим стало стихотворение «У меня есть QR-код. Я России патриот»
Общество, 
На конкурс стихотворений о вакцинации поступило около 80 работ

Республиканское министерство здравоохранения назвало имена победителей конкурса стихотворений о вакцинации от COVID-19 «Бурятия, прививайся!». Итоги конкурса огласили накануне, 30 ноября.

- Конкурсная комиссия отсмотрела все работы, были засчитаны баллы каждому участнику. Всего на конкурс было представлено 78 работ, - сообщили в минздраве.

В результате суммарного подсчёта первое место досталось Хоринскому району и аккаунту @tsvetyhorinska. Победители дружно прочитали следующие строки:

«У меня есть QR-код. Я России патриот.
Даже в маленьком селе мы привиты все, все, все.
Здесь не надо торговаться, нужно срочно прививаться.
Кто не болел – тот не поймёт.
Вакцина весь наш мир спасёт».

Второе место досталось четырёхлетней Еве. Девочка очень харизматично рассказала стихотворение.

Третье место занял житель Бурятии Роман. Мужчина прочитал рэп на тему вакцинации.


Победители и призёры получат призы от Медицинской палаты Бурятии. За первое место вручат 10 тысяч рублей; за второе место — семь тысяч, обладатель третьего места получит пять тысяч.

Конкурс был объявлен 12 ноября. Работы принимались до 27 ноября.



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