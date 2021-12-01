В Бурятии лучшим стало стихотворение «У меня есть QR-код. Я России патриот»

Третье место занял житель Бурятии Роман. Мужчина прочитал рэп на тему вакцинации.





<br />

Республиканское министерство здравоохранения назвало имена победителей конкурса стихотворений о вакцинации от COVID-19 «Бурятия, прививайся!». Итоги конкурса огласили накануне, 30 ноября.- Конкурсная комиссия отсмотрела все работы, были засчитаны баллы каждому участнику. Всего на конкурс было представлено 78 работ, - сообщили в минздраве.В результате суммарного подсчёта первое место досталось Хоринскому району и аккаунту @tsvetyhorinska. Победители дружно прочитали следующие строки:«У меня есть QR-код. Я России патриот.Даже в маленьком селе мы привиты все, все, все.Здесь не надо торговаться, нужно срочно прививаться.Кто не болел – тот не поймёт.Вакцина весь наш мир спасёт».Второе место досталось четырёхлетней Еве. Девочка очень харизматично рассказала стихотворение.Победители и призёры получат призы от Медицинской палаты Бурятии. За первое место вручат 10 тысяч рублей; за второе место — семь тысяч, обладатель третьего места получит пять тысяч.Конкурс был объявлен 12 ноября. Работы принимались до 27 ноября.