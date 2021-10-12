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В Улан-Удэ развернётся ярмарка костюмов

В Улан-Удэ развернётся ярмарка костюмов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Мероприятие проведут в этнографическом музее народов Забайкалья

16 октября в Улан-Удэ состоится выставка-ярмарка «Традиционный костюм народов Забайкалья». Мероприятие пройдёт в этнографическом музее. Посетители получат возможность увидеть и приобрести традиционные и стилизованные костюмы.

В ярмарке примут участие государственный республиканский центр эвенкийской культуры «Арун», колледж традиционных искусств народов Забайкалья, академия дизайна и моды «Алан Гуа», модельер Игорь Сарапулов, мастер по изготовлению народных костюмов Бальжин Цыденжапова, мастера по войлоковалянию Юлия Золотоева, Софья Посленова, Татьяна Будожапова, мастер по изготовлению украшений в национальном стиле Елена Веселовская и другие.

Начало мероприятия в 13:00. Посещение выставочного центра «Юрта», где будет проходить ярмарка, будет организовано с учётом ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба этномузея.

Возрастное ограничение 6+
Улан-Удэ этнографический музей ярмарка национальная одежда

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