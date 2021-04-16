Долгое время женщина не могла полноценно пользоваться правой рукой
Пациентка выиграла суд у Иркутской городской клинической больницы № 1. Больница заплатит женщине компенсацию морального вреда за ненадлежащее оказание медицинских услуг, сообщили в Иркутском областном суде.
В декабре 2018 года женщина поступила в больницу с признаками острого аппендицита. Ей была проведена операция. Во время внутривенной инфузии в вену правой руки произошёл отрыв периферического катетера, который дислоцировался в подкожную вену. В связи была проведена экстренная операция по удалению фрагмента иглы из вены.
После чего у женщина развилась нейропатия латерального кожного нерва предплечья справа. Иными словами, рука потеряла чувствительность, длительное время женщина не могла полноценно пользоваться правой рукой из-за онемения и тянущей боли.
Решением Октябрьского районного суда Иркутска исковые требования удовлетворены частично. Суд постановил взыскать с больницы компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей, а также расходы по оплате услуг представителя в размере 15 тысяч.
Судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда, рассматривая дело в порядке апелляционного производства, согласилась с выводами суда первой инстанции.
Решение оставлено без изменения и вступило в законную силу.
Иркутянка с онемевшей рукой отсудили у больницы компенсацию
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Семейские рассказали на федеральном телеканале, какие ценности для них главные
В каждой группе будет по 20 детей
Осуждённым показали комплекс упражнений для самостоятельных занятий
Полпредство Бурятии в Москве отреагировало на нашумевший конфликт
Четыре боксёра представят Бурятию на чемпионате России среди молодёжи
Люди не были согласны с начислениями
Дело связано с установкой счётчика
Общее число случаев заражения приближается к 37 тысячам
О пропаже ребёнка заявила тётя
Молодой человек проходил по делу свидетелем
Спортсмены померятся силами в дисциплине «Дистанция - пешеходная»
Книги расскажут о природе республики и о деятельности по её охране
В Улан-Удэ до +11
Общество, 15.04.2021
В соревнованиях выступят победители чемпионатов мира и Европы
Общество, 15.04.2021
В рамках мероприятия пройдут конкурс, соревнования и гала-концерт