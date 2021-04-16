Иркутянка с онемевшей рукой отсудили у больницы компенсацию

Долгое время женщина не могла полноценно пользоваться правой рукой



Пациентка выиграла суд у Иркутской городской клинической больницы № 1. Больница заплатит женщине компенсацию морального вреда за ненадлежащее оказание медицинских услуг, сообщили в Иркутском областном суде.



В декабре 2018 года женщина поступила в больницу с признаками острого аппендицита. Ей была проведена операция. Во время внутривенной инфузии в вену правой руки произошёл отрыв периферического катетера, который дислоцировался в подкожную вену. В связи была проведена экстренная операция по удалению фрагмента иглы из вены.



После чего у женщина развилась нейропатия латерального кожного нерва предплечья справа. Иными словами, рука потеряла чувствительность, длительное время женщина не могла полноценно пользоваться правой рукой из-за онемения и тянущей боли.



Решением Октябрьского районного суда Иркутска исковые требования удовлетворены частично. Суд постановил взыскать с больницы компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей, а также расходы по оплате услуг представителя в размере 15 тысяч.



Судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда, рассматривая дело в порядке апелляционного производства, согласилась с выводами суда первой инстанции.



Решение оставлено без изменения и вступило в законную силу.





