В Улан-Удэ существенных осадков не ожидается
По данным Бурятского Гидрометцентра, 21 января по республике переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11, ночью местами до 17 м/с, позёмка. Температура ночью -21, -26, местами -31, -36, по северу до -43, днём -11, -16, местами -21, -26, по крайнему северу -27, -32.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью 6-11, днём 4-9 м/с. Температура ночью -24, -26, днём -13,-15.
В Бурятии сохранится морозная погода
Общество, Фото:
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Общество, 21.01.2021
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