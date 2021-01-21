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В Бурятии сохранится морозная погода

В Бурятии сохранится морозная погода
Общество,  Фото:pixabay.com
В Улан-Удэ существенных осадков не ожидается

По данным Бурятского Гидрометцентра, 21 января по республике переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11, ночью местами до 17 м/с, позёмка. Температура ночью -21, -26, местами -31, -36, по северу до -43, днём -11, -16, местами -21, -26, по крайнему северу -27, -32.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью 6-11, днём 4-9 м/с. Температура ночью -24, -26, днём -13,-15.
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