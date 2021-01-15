В Бурятии ВСГУТУ возвращается к очному обучению

Исключением станут студенты вторых и третьих курсов



В Улан-Удэ с 18 января студенты Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления переходят на очное обучение.



Согласно приказу ректора будут действовать следующие исключения:

- лекционные занятия для студентов вторых и третьих курсов будут проходить в дистанционном формате;

- запрещены массовые мероприятия до снятия санитарно-эпидемиологических ограничений в Бурятии.



В вузе продолжится строгое соблюдение масочного режима. Об этом сообщает профсоюзная организация студентов ВСГУТУ.

