Искусанную собаками улан-удэнку транспортируют в Москву

Вылет спецбортом состоится в ближайшее время
28 декабря прошла очередная телеконсультация по вопросам организации дальнейшего оказания медицинской помощи 20-летней девушке, пострадавшей от нападения собак. Мероприятие состоялось с ведущими специалистами ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В Вишневского» минздрава России во главе с руководителем, академиком РАН, главным хирургом минздрава России Амираном Ревишвили и прибывшими накануне из Москвы специалистами НМИЦ: заведующим Отделения гнойной хирургии центра ран и раневых инфекций Александром Ушаковым и заведующим Отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Ожогового центра Артёмом Клеузовичем.
Участие в телемосте принимала мультидисциплинарная бригада врачей-специалистов Республиканской клинической больницы имени Семашко, министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, специалисты Всероссийского территориального центра медицины катастроф «Защита» минздрава России и Территориального центра медицины катастроф республики.
- Мы видим, что специалистами РКБ им. Н.А. Семашко проделан колоссальный труд по спасению девушки с применением методов интенсивной терапии на современном оборудовании. Со своей стороны мы провели оценку лечебно-диагностических мероприятий и динамики состояния пациентки. Принята определённая коррекция в терапии. Состояние остаётся тяжёлым, но стабильным, - отметил заведующий Отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Ожогового центра ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» минздрава России Артём Клеузович.
В результате телеконсультации было принято решение по транспортировке девушки спец бортом в Москву в ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» для дальнейшего лечения. Со стороны правительства Бурятии выделены деньги для осуществления авиаперелёта спецбортом.
- Предстоит большая работа и поэтапное восстановление пострадавшей девушки. Благодарим коллег из института имени Вишневского за поддержку и помощь, оказавшую нашей землячке, – сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.
Ситуация находится на личном контроле главы Бурятии Алексея Цыденова, правительства республики и министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко, сообщили в пресс-служба республиканского минздрава.
Как сообщал «Байкал-Daily», на 20-летнюю девушку налетела стая собак в микрорайоне Зверосовхоз 23 декабря. Они буквально растерзали горожанку, едва она успела выйти из дома. Псы разодрали её лицо, разорвали всю одежду. После произошедшего девушка находилась в искусственной коме.
Доследственную проверку начали следователи Следственного комитета. Они устанавливают владельцев собак. Одну собаку из стаи подстрелил полицейский, когда она пыталась кинуться на него.
Искусанную собаками улан-удэнку транспортируют в Москву
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