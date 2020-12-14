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Бурятские ВУЗы не попали в мировой рейтинг «зелёных» университетов

Бурятские ВУЗы не попали в мировой рейтинг «зелёных» университетов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В рейтинг вошли два иркутских университета

Высшие учебные заведения из Бурятии не попали в ежегодный глобальный рейтинг устойчивого развития и качественной университетской среды UI GreenMetric-2020.

UI GreenMetric – первый и единственный рейтинг университетов в мире, который оценивает причастность вузов к развитию «зелёной экономики».

В список 912 «зелёных» университетов мира попали два иркутских учебных заведения. Иркутский государственный аграрный университет занял 365-е место, а Иркутский национальный исследовательский технический университет - 389-м место.

Всего были проанализированы вузы в 84 странах. Лучшим стал Вагенингенский университет и научно-исследовательский центр из Нидерландов. Самую высокую позицию в рейтинге из российских ВУЗов занял Российский университет дружбы народов из Москвы. Он расположился на 42 строчке.
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