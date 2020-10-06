В Бурятии детская спортшкола покупает кроссовер за два миллиона

На сайте госзакупок нашёлся крайне любопытный лот от районной ДЮСШ



Хоринская детско-юношеская спортивная школа в Бурятии планирует приобрести автомобиль стоимостью почти 2 млн. Соответствующий любопытный лот размещён на сайте госзакупок. Торги пройдут в форме запроса котировок. Приём заявок стартовал 30 сентября, дата окончания – 8 октября. Подвести итоги торгов должны 12 октября.



По стоимости лота можно подумать, что, скорее всего, школа намерена приобрести автобус, но это совсем не так.



Согласно документации на сайте, спортивное учреждение решило купить легковой автомобиль Mitsubishi Outlander Кроссовер 2.0 CVT 4WD (146 л.с.) Intense + 4WD или его эквивалент. Машина пятиместная. Год выпуска – не ранее 2019 года.



«Байкал-Daily» связался с директором Хоринской ДЮСШ для уточнения целей покупки столь дорогого кроссовера. Руководитель сослался на занятость и попросил перезвонить попозже, однако затем оказался недоступен.



В районном управлении образования не смогли оперативно прокомментировать закупку, обещав связаться позже.





