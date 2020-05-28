Генерал-майор проверил готовность воинских частей в Бурятии

1 июня у военных начинается летний период обучения



Командующий общевойсковым объединением Восточного военного округа генерал-майор Валерий Солодчук проинспектировал подготовку личного состава и готовность учебно-материальной базы соединений и воинских частей, дислоцированных в Бурятии, к летнему периоду обучения. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



В объединении завершается подготовка к летнему периоду обучения, который начнется 1 июня. Проведены инструкторско-методические и командирские сборы с офицерским, сержантским составом и отдельными категориями специалистов. Завершается ремонт и совершенствование переносной и приказарменной учебно-материальной базы, восстановлены и обновлены элементы полигонного оборудования. Подготовлены к работе специализированные классы, оборудованные современными компьютерными тренажерами.



Для мотострелковых подразделений установлены мишенные комплексы с системой изменения тактической обстановки и электронным учётом результатов боевых стрельб. Также оборудованы огневые позиции для боевой техники, элементы разрушенных зданий, тоннели и другие инженерные сооружения.



Для подготовки танковых экипажей обустроены «Сирийские валы», площадки с препятствиями для ведения фланговой стрельбы и выполнения тактико-огневых упражнений стрельб. Внесены изменения в программу подготовки снайперов и добавлены новые упражнения. Обновлены городки тактической инженерной, медицинской подготовки, а также площадки для выполнения нормативов.



Переведено на летний период эксплуатации более 5,5 тысяч единиц вооружения и военной техники, которую в этом году предстоит применять в условиях аномально жаркой погоды. Часть военной техники будет задействована в первых бригадных тактических учениях на полигоне Цугол в Забайкальском крае.



Особое внимание при подготовке к летнему периоду обучения уделяется приёму молодого пополнения весеннего призыва. В настоящее время новобранцы прибывают со сборных пунктов в воинские части объединения, где две недели будут находиться в условиях карантина. После чего молодое пополнение планово будут проходить курс общевойсковой подготовки, адаптацию к службе в воинских коллективах, затем пройдут ритуал военной присяги.



Завершающим этапом подготовки к летнему периоду обучения станут комплексные занятия по изучению требований безопасности и сохранения здоровья в повседневной деятельности и в ходе боевой учебы.

