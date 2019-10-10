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В Иркутской области пройдёт театральный фестиваль мини-постановок

В Иркутской области пройдёт театральный фестиваль мини-постановок
Общество,  Фото:pixabay.com
Темой мероприятия станет предстоящее 75-летие Победы

19 октября в селе Батама Зиминского района Иркутской области планируется проведение III фестиваля театральных студий и кукольных театров «Есть таланты? Будут поклонники!», реализуемого в рамках проекта фонда президентских грантов «Каждому селу – свой театр! Продолжение». Ожидается участие 20 театральных студий Зиминского района, которые представят суду зрителей 18 миниатюрных постановок продолжительностью не более 10 минут.

Мероприятие пройдёт под знаком предстоящего 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне и соберёт участников в возрасте от 12 лет и старше. Тема фестиваля подразумевает серьёзный подход к работе над постановками для поднятия патриотического настроения зрителей.

Также в программе фестиваля состоятся фотовыставка достижений каждой театральной студии; демонстрация видеороликов; интервью участников и партнёров проекта; фотозона для памятной фотосессии. Об этом сообщает управление губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям со ссылкой на организационный комитет фестиваля.

Возрастное ограничение 12+
Иркутская область театр фестиваль сельские поселения
 
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