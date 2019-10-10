Темой мероприятия станет предстоящее 75-летие Победы
19 октября в селе Батама Зиминского района Иркутской области планируется проведение III фестиваля театральных студий и кукольных театров «Есть таланты? Будут поклонники!», реализуемого в рамках проекта фонда президентских грантов «Каждому селу – свой театр! Продолжение». Ожидается участие 20 театральных студий Зиминского района, которые представят суду зрителей 18 миниатюрных постановок продолжительностью не более 10 минут.
Мероприятие пройдёт под знаком предстоящего 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне и соберёт участников в возрасте от 12 лет и старше. Тема фестиваля подразумевает серьёзный подход к работе над постановками для поднятия патриотического настроения зрителей.
Также в программе фестиваля состоятся фотовыставка достижений каждой театральной студии; демонстрация видеороликов; интервью участников и партнёров проекта; фотозона для памятной фотосессии. Об этом сообщает управление губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям со ссылкой на организационный комитет фестиваля.
Возрастное ограничение 12+
В Иркутской области пройдёт театральный фестиваль мини-постановок
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