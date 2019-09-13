В Забайкалье вертолёты Ми-24 уничтожили лагерь «боевиков»

С лётчиками состоялось плановое лётно-тактическое учение по ведению разведки и уничтожению целей



Рейд по позициям условных террористов провели экипажи ударных вертолётов Ми-24П авиаполка армейской авиации Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае.



С лётчиками состоялось плановое лётно-тактическое учение по ведению разведки и уничтожению целей, в том числе хорошо укреплённых и подземных.



Лётный состав на Ми-24П выполнил боевые стрельбы неуправляемыми авиационными ракетами и провёл бомбометание на специализированном авиационном полигоне «Мухор-Кондуй».



Помимо этого, при выполнении лётно-тактических заданий лётчики осуществили полёты в заданный район в составе пар и звеньев, провели воздушную разведку.



Для скрытного подхода к целям полёты проходили на предельно малых высотах с элементами огибания рельефа местности.



После обнаружения мишеней, имитирующих полевой лагерь «боевиков» экипажи отработали заход на цели с выполнением боевых стрельб.



Также лётчики выполнили уход из-под встречного огня условного противника, проведение доразведки для подтверждения уничтожения обнаруженных целей, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



