В Северо-Байкальском районе Бурятии сняли режим ЧС



За сутки был обнаружен один очаг возгорания в Курумканском районе на площади 1 га.



Всего за сутки в Бурятии проводились работы по тушению трёх лесных пожаров в Северо-Байкальском, Курумканском и Хоринском районах на общей площади около 577 га.



По состоянию на утро 25 августа, лесной пожар в Хоринском районе ликвидирован. Продолжаются работы по дотушиванию двух локализованных очагов в Курумканском и Северо-Байкальском районах.



Кроме того, на территории Бурятии под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находится 1 термоточка в Северо-Байкальском районе в зоне контроля на общей площади около 4 108 га. Очаг находится в труднодоступной горной местности, угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует.



На тушении за сутки работали 106 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, было задействовано 11 единиц лесопожарной техники.



В Бурятии действует особый противопожарный режим. Лесники просят жителей Бурятии соблюдать правила пожарной безопасности.



При обнаружении очагов возгорания жителей просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



Режим ЧС, который был введён на территории Северо-Байкальского района в связи со сложной лесопожарной обстановкой, снят 24 августа.