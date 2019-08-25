 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Августа

24 Августа

23 Августа

Популярное

В Северо-Байкальском районе Бурятии сняли режим ЧС

В Северо-Байкальском районе Бурятии сняли режим ЧС
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Всего за сутки в Бурятии проводились работы по тушению трёх лесных пожаров

Режим ЧС, который был введён на территории Северо-Байкальского района в связи со сложной лесопожарной обстановкой, снят 24 августа. 
 
За сутки был обнаружен один очаг возгорания в Курумканском районе на площади 1 га. 

Всего за сутки в Бурятии проводились работы по тушению трёх лесных пожаров в Северо-Байкальском, Курумканском и Хоринском районах на общей площади около 577 га. 

По состоянию на утро 25 августа, лесной пожар в Хоринском районе ликвидирован. Продолжаются работы по дотушиванию двух локализованных очагов в Курумканском и Северо-Байкальском районах. 

Кроме того, на территории Бурятии под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находится 1 термоточка в Северо-Байкальском районе в зоне контроля на общей площади около 4 108 га. Очаг находится в труднодоступной горной местности, угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует. 

На тушении за сутки работали 106 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, было задействовано 11 единиц лесопожарной техники. 

В Бурятии действует особый противопожарный режим. Лесники просят жителей Бурятии соблюдать правила пожарной безопасности. 

При обнаружении очагов возгорания жителей просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства. 
лесные пожары
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ празднично открыли театральные кассы: фоторепортаж
В Улан-Удэ празднично открыли театральные кассы: фоторепортаж
Общество, 25.08.2019
Для зрителей Русский драмтеатр приготовил концерт, акции, скидки и подарки
В Бурятии сохранится дождливая погода
В Бурятии сохранится дождливая погода
Общество, 25.08.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 25 августа по республике дожди, грозы, возможен град
В Бурятии снайперы, стреляя по воздушным шарикам, оттачивают мастерство
В Бурятии снайперы, стреляя по воздушным шарикам, оттачивают мастерство
Общество, 24.08.2019
Интересный сюжет о тренировке стрелков вышел на телеканале «Звезда» (видео)
Житель Бурятии украл бензопилу из пустующей квартиры
Житель Бурятии украл бензопилу из пустующей квартиры
Общество, 24.08.2019
Сын хозяйки неосторожно рассказал злоумышленнику об отъезде
Осуждённые в Бурятии северокорейцы обжаловали приговор
Осуждённые в Бурятии северокорейцы обжаловали приговор
Общество, 24.08.2019
Беглецов задержали в ста метрах от границы с Монголией 
Украинские поисковики передали останки бойца Красной Армии из Бурятии
Украинские поисковики передали останки бойца Красной Армии из Бурятии
Общество, 24.08.2019
Родион Табинаев погиб в боях в Харьковской области 
В Бурятии тушат два лесных пожара
В Бурятии тушат два лесных пожара
Общество, 24.08.2019
Площадь возгорания более пятисот гектаров 
В Бурятии возможен град
В Бурятии возможен град
Общество, 24.08.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 24 августа по республике утром и днём по южной половине республики местами небольшие дожди, грозы
В Иркутске открывается зоопарк
В Иркутске открывается зоопарк
Общество, 23.08.2019
Он станет местом обитания около тысячи животных
В Иркутске отметят юбилей предместья
В Иркутске отметят юбилей предместья
Общество, 23.08.2019
Предместью Рабочее исполнится 220 лет

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^