Закаменск отметит своё 75-летие салютом

Праздничные торжества состоятся 20 июля



20 июля город Закаменск будет праздновать своё 75-летие. В этот же день Джидинский вольфрамомолибденовый комбинат тоже справит свой юбилей – ему исполнится 85 лет.



Торжества начнутся днём ранее, 19 июля, в сквере имени Седлецкого, где заложат капсулу времени. Вечером в городском парке пройдёт развлекательное спортивное мероприятие «Гонка героев».



На следующий день в 11:00 стартует праздничное шествие работников предприятий и организаций города от КСК «Горняк» к центральной площади, где и состоится открытие праздника «Закаменск наш родной – частица Родины большой».



В городском парке культуры и отдыха пройдут основные мероприятия. Состоятся фотовыставка «Улицы родного города»; концерт с участием детских коллективов и артистов города; детская развлекательная программа; площадки «Закаменск – город-форпост» и «Песни нашей молодости». В «Закаменских забавах» можно будет посоревноваться в лапте, городках, домино, шахматах и «Весёлых стартах». А среди городских коллективов пройдёт танцевальный баттл в ретро- и современных стилях.



Юбилей завершится праздничным концертом на стадионе «Металлург», за которым последуют салют и танцы до рассвета.

