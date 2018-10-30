Детям из Бурятии предлагают стать супергероями против простуды

С сентября по декабрь 2018 года в дошкольных образовательных учреждениях России проводится детский оздоровительный конкурс «Супергерои против простуды и гриппа»



Конкурс проходит в шести номинациях, с тремя призовыми местами в каждой из них:



- «Лучший рисунок на тему профилактики гриппа и ОРВИ с использованием образов любого из Супергероев»;



- «Лучший костюм Супергероя»;



- «Лучшая поделка на тему профилактики гриппа и ОРВИ с использованием образов любого из Супергероев»;



- «Лучшее исполнение противовирусного танца»;



- Самый массовый противовирусный танец»;



- «Приз зрительских симпатий за исполнение противовирусного танца Супергероев».



Все участники получат дипломы участника.



- Приглашаем детские дошкольные учреждения Бурятии принять участие в конкурсе, - призывает управление Роспотребнадзора по республике.



Подробнее об акции и порядке регистрации можно узнать на сайте https://super-geroi.ru/













