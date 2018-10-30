С сентября по декабрь 2018 года в дошкольных образовательных учреждениях России проводится детский оздоровительный конкурс «Супергерои против простуды и гриппа»
Конкурс проходит в шести номинациях, с тремя призовыми местами в каждой из них:
- «Лучший рисунок на тему профилактики гриппа и ОРВИ с использованием образов любого из Супергероев»;
- «Лучший костюм Супергероя»;
- «Лучшая поделка на тему профилактики гриппа и ОРВИ с использованием образов любого из Супергероев»;
- «Лучшее исполнение противовирусного танца»;
- Самый массовый противовирусный танец»;
- «Приз зрительских симпатий за исполнение противовирусного танца Супергероев».
Все участники получат дипломы участника.
- Приглашаем детские дошкольные учреждения Бурятии принять участие в конкурсе, - призывает управление Роспотребнадзора по республике.
Подробнее об акции и порядке регистрации можно узнать на сайте https://super-geroi.ru/
Детям из Бурятии предлагают стать супергероями против простуды
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С сентября по декабрь 2018 года в дошкольных образовательных учреждениях России проводится детский оздоровительный конкурс «Супергерои против простуды и гриппа»
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