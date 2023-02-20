Высокий уровень сервиса, интересные продукты и тренд на «цифру»: что нового в банковской сфере России

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АО «Альфа-Банк»

- Безусловно, события прошлого года способствовали значительному перераспределению сил на банковском рынке и изменениям в потребностях клиентов. В той или иной степени потрясение испытали все – и банки, и компании, и частные клиенты. Это было связано и с изменениями ключевой ставки ЦБ, и с введёнными ограничениями, и с периодами беспокойства клиентов. Но слаженные действия и Центрального банка, правительства и финансовых организаций, своевременные меры господдержки - всё это позволило стабилизировать ситуацию.- Мы много вкладываем в развитие IT-технологий. В этом году Альфа-Банк был признан IT-компанией официально и вошёл в список IT-компаний Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В Альфе работают 8000 айтишников: это разработчики, тестировщики, дата-сайентисты, аналитики, специалисты по кибербезопасности, UX-исследователи и много кто ещё. Мы всегда знали, что мы IT-компания, но с банковской лицензией.У нас технологичный мобильный банк – Альфа-Онлайн, который недавно был награждён как лучшее IT-решение для розничного банка премией Retail Finance Awards. Эксперты оценили самостоятельность Альфа-Онлайн: его не нужно скачивать, он не зависит от внешних мобильных платформ. Больше миллиона человек уже используют Альфа-Онлайн — мобильный банк, который хорошо работает на компьютерах и любых смартфонах. Кроме того, Альфа-Онлайн — лидер среди мобильных интернет-банков для айфонов по оценке Markswebb.В прошлом году мы буквально превзошли сами себя, запустив новую кредитную карту «365 дней без %» для розницы, а карту «100 дней» оформили уже как бренд. Кроме того, у нас впервые появилось отдельное направление по автокредитованию.Одним из важных направлений в работе в течение всего года было сохранение средств граждан на счетах. И здесь наше главное достижение – это сохранение показателя по пассивам. Весной были тревожные моменты, люди волновались, но своевременные, правильные и, что очень важно, быстрые решения регулятора не позволили банковской системе даже пошатнуться. Стоит отметить, что мы выгодно отличались на фоне конкурентов, своевременно предлагая клиентам интересные предложения на вклады и накопительные счета. И, как результат, мы смогли даже увеличить свою долю на рынке в этом сегменте, тогда как общебанковская тенденция – её сокращение.- Несмотря на все сложности, с которыми экономика по понятным причинам сталкивается в 2022 году, в итоге мы показали хороший результат по всем направлениям. Наши гибкость и быстрая реакция на все происходящие изменения позволили нам предложить клиентам альтернативные возможности. Например, мы первыми стали открывать счета в юанях, переориентировали продукты ВЭД на страны Азии.Альфа-Банк в Бурятии занимает активную позицию: мы участвуем в мероприятиях городского и республиканского значения, активно сотрудничаем с ТПП (в прошлом году получили членство в Палате), различными молодёжными движениями, например, совместно с Российским Союзом молодёжи запустили проект «Навигатор» - мы реализуем его в рамках городского конкурса социальных проектов для молодёжи «Добрые дела – любимому городу».Основной акцент в наших мероприятий мы делаем на повышения уровня финансовой грамотности жителей региона. Уверена, что это будет способствовать не только личной финансовой безопасности, но и укреплению экономики Бурятии в целом. У людей появятся знания и инструменты, как реализовать себя и приумножить свои финансы.- Отмечу, сегодня каждый пятый российский предприниматель сотрудничает с Альфа-Банком – это и крупные компании, и молодые предприниматели. И для каждого у нас есть предложения. Кредиты с залогом и без, отсутствие комиссий за выдачу и сопровождение. К примеру, недавно запущена услуга «Бизнес-Кредит» - первые три месяца клиент не платит основной долг и процент по кредиту.Для среднего бизнеса есть очень широкая линейка кредитных продуктов, в том числе с господдержкой – МСП, ФРП и МСХ. Действуют все виды расчётных продуктов - ВЭД (с мягкими валютами), КЭШ менеджмент (единый остаток, идентификация входящих платежей), работа со спецсчетами (счета участникам закупки 44 ФЗ и 223 ФЗ), специальные счета застройщиков (214 ФЗ). Юридическим лицам доступны высокие ставки по депозитам.Что касается малого бизнеса, то мы всегда идём навстречу. Сейчас банк предоставляет скидку в 50% на обслуживание новых клиентов в течение первых четырех месяцев, поддерживает участников внешнеэкономической деятельности, готов благодарить клиентов за рекомендацию Альф-Банка в рамках открытия РКО и оформления кредита. Кроме того, малым компаниям доступны кредитование с господдержкой со ставками от пяти до 12%.В этом году мы участвовали во всех государственных программах поддержки малого и среднего бизнеса, тесно взаимодействовали и продолжаем сотрудничать с Правительством Республики Бурятия, отраслевыми министерствами, а также профильными организациями - Опора России и Торгово-Промышленная палата. Мы готовы удовлетворить любые потребности клиентов-предпринимателей, им доступна вся линейка самых актуальных банковских продуктов. Наше выгодное преимущество – одобрение выдачи большинства кредитов через скоринговые модели, что занимает всего около суток или даже меньше одного дня.- Я не вижу пессимизма у предпринимателей. Наоборот, клиенты стараются быстро адаптироваться к вызовам времени. Кто-то действует более осторожно, чуть откладывая реализацию инвестиционных проектов. Но в целом никто не отказывается от планов развития. А есть предприятия, которые растут вопреки, а может, и благодаря текущей ситуации.Мы стараемся работать с разными категориями бизнеса и удовлетворять их интересы. Например, совместно с Опорой России организовали бизнес-завтрак для женщин-предпринимателей. Что важно, я рассказала о своём опыте, лайфхаках организации работы коллектива. Тема вызвала живой интерес, и я понимаю, что у Альфа-Банка и у меня как руководителя в Республике есть экспертиза не только в вопросах финансовой сферы, и эти знания и опыт могут быть полезны нашим предпринимателям.- Безусловно, цифровизация всех процессов – тренд последних лет. И он продолжится и в будущем. К примеру, 98% операций мы теперь можем проводить без паспорта наших клиентов. То есть если вы пришли без паспорта, но с картой или мобильным приложением в смартфоне, вас не отправят домой, и вы совершите все нужные операции. Мы активно работаем с технологией Face ID. Если клиент ранее сдавал биометрию, система распознает его по лицу уже на входе в отделение и передаст необходимую информацию сотруднику. Ещё одно наше достижение – сведение к минимуму потребления бумаги, с момента внедрения phygita-формата офисов мы сократили его на 94%.Всё это кажется вполне естественным, но за каждой технологической инновацией стоит большая работа огромной команды.Вместе с тем мы прекрасно понимаем, что человеку по-прежнему нужен человек, а значит, физическое присутствие банка в том или ином регионе всегда будет востребовано. Наши phygital офисы - это не банковские офисы в привычном понимании, а яркие, уютные пространства с современными интерьерами, в которых не клиент идет к сотруднику, а сотрудник к клиенту. Здесь нет бумаги, нет проводов — работа строится по принципу phygital (от англ. physical и digital) - сочетание цифровых и физических каналов обслуживания. То есть большинство операций совершается в онлайне, но при этом остается человеческое общение.- Во многом планы развития нам диктует сама жизнь: работать больше, лучше, быстрее. Поэтому по всем бизнес-линиям в будущем году планируем только устойчивый рост. Для этого у нас есть и возможности, и потенциал. Но, абсолютно точно неизменным остается наше главное преимущество – высокий уровень сервиса, который мы традиционно готовы предложить нашим клиентам.