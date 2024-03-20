В пригородном районе Бурятии потушили возгорание травы

Происшествия, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Площадь пожара составила 1,5 га



В Иволгинском районе Бурятии ликвидировали возгорание травы. Пожар произошёл сегодня днём в местности Улан-Алгай, что в пяти километрах от села Иволгинск.



- На момент прибытия пожарного подразделения огнём была охвачена трава на площади 1,5 га, угрозы перехода на населённый пункт не было. Возгорание было потушено в течение 40 минут, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



По предварительным данным, возгорание произошло по вине местных жителей.





