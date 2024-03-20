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В пригородном районе Бурятии потушили возгорание травы

В пригородном районе Бурятии потушили возгорание травы
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Площадь пожара составила 1,5 га

В Иволгинском районе Бурятии ликвидировали возгорание травы. Пожар произошёл сегодня днём в местности Улан-Алгай, что в пяти километрах от села Иволгинск.

- На момент прибытия пожарного подразделения огнём была охвачена трава на площади 1,5 га, угрозы перехода на населённый пункт не было. Возгорание было потушено в течение 40 минут, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

По предварительным данным, возгорание произошло по вине местных жителей.


пожар

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