Пенсионерам причинён ущерб на сумму около 2,2 млн рублей
20-летний житель Читы признан виновным в мошенничестве организованной группой в крупном и особо крупном размерах.
Суд установил, что в ноябре 2022 года организованная группа занималась обманом пенсионеров на территории Читы. Аферисты использовали старую схему обмана. Пожилым людям сообщалось о якобы участии их родственников в дорожно-транспортных происшествиях и предлагалось разрешить конфликт за определённые суммы.
Читинец, выполняя роль курьера, забирал деньги у потерпевших, переводил их на подконтрольные организаторам счета, оставляя себе в качестве вознаграждения 10%. Ему удалось таким образом получить 215 тысяч рублей.
Всего от преступлений пострадали пять проживающих в Чите пенсионеров, им причинён ущерб на общую сумму около 2,2 млн рублей.
- Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также взыскал с него в пользу потерпевших всю сумму причинённого ущерба, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
Уголовное дело в отношении других фигурантов выделено в отдельное производство.
В Чите осудили курьера, забиравшего деньги у стариков
Происшествия, Фото:
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