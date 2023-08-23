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В Чите осудили курьера, забиравшего деньги у стариков

В Чите осудили курьера, забиравшего деньги у стариков
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Пенсионерам причинён ущерб на сумму около 2,2 млн рублей

20-летний житель Читы признан виновным в мошенничестве организованной группой в крупном и особо крупном размерах.

Суд установил, что в ноябре 2022 года организованная группа занималась обманом пенсионеров на территории Читы. Аферисты использовали старую схему обмана. Пожилым людям сообщалось о якобы участии их родственников в дорожно-транспортных происшествиях и предлагалось разрешить конфликт за определённые суммы.

Читинец, выполняя роль курьера, забирал деньги у потерпевших, переводил их на подконтрольные организаторам счета, оставляя себе в качестве вознаграждения 10%. Ему удалось таким образом получить 215 тысяч рублей.

Всего от преступлений пострадали пять проживающих в Чите пенсионеров, им причинён ущерб на общую сумму около 2,2 млн рублей.

- Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также взыскал с него в пользу потерпевших всю сумму причинённого ущерба, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

Уголовное дело в отношении других фигурантов выделено в отдельное производство.
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