Арбалетчик хотел обстрелять колонию Улан-Удэ наркотиками

В колонию Улан-Удэ пытались доставить наркотики и телефоны
20 декабря на прилегающей территории к исправительной колонии №2 был задержан автомобиль. В нём находились два человека, 18 и 39 лет.
В автомобиле обнаружили арбалет и три арбалетных стрелы с примотанными полимерными свёртками на конце.
Специальная собака указала на наличие наркотиков в свёртке.
Материалы переданы следственно-оперативной группе отдела полиции №2 для производства следственных действий, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
На следующий день, 22 декабря, также возле колонии №2 был задержан 27-летний мужчина. У него был свёрток, в котором находился 21 сотовый телефон.
По данному факту администрация учреждения проводит проверку. Материалы направлены в мировой суд для привлечения мужчины к административной ответственности.
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