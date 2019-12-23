Арбалетчик хотел обстрелять колонию Улан-Удэ наркотиками

Материалы переданы следственно-оперативной группе отдела полиции №2 для производства следственных действий, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



По данному факту администрация учреждения проводит проверку. Материалы направлены в мировой суд для привлечения мужчины к административной ответственности.





20 декабря на прилегающей территории к исправительной колонии №2 был задержан автомобиль. В нём находились два человека, 18 и 39 лет.В автомобиле обнаружили арбалет и три арбалетных стрелы с примотанными полимерными свёртками на конце.Специальная собака указала на наличие наркотиков в свёртке.На следующий день, 22 декабря, также возле колонии №2 был задержан 27-летний мужчина. У него был свёрток, в котором находился 21 сотовый телефон.