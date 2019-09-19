Пресс-секретарь главы Бурятии: «Нам всем надо успокоиться»

Пресс-секретарь Алексея Цыденова задался вопросом: зачем нужны были задержания?
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в 4-5 часов утра глава Бурятии Алексей Цыденов оставил необычный пост на своей странице в Facebook. Глава написал: «По-моему, всем нам надо немного притормозить». Никаких пояснений более он не оставил.
Днём пресс-секретарь главы Алексей Фишев объяснил, что имелось в виду. Как и предполагалось, это связано с протестными событиями, развернувшимися в Улан-Удэ на прошлой неделе.
- Из той ситуации, что сейчас происходит, очевидно, что после посещения Алексеем Цыденовым митинга в парке «Юбилейный» была поставлена точка в послевыборном противостоянии. Подавляющее большинство жителей Бурятии поддержали призыв главы к конструктивному диалогу и, главное, взаимоуважению. Ситуация заметно стабилизировалась. Но 18 сентября в Улан-Удэ начались задержания тех, кто принимал участие в несанкционированном митинге. Такое решение приняли силовые структуры и на это, вполне возможно, имели все законные основания. Вопрос – зачем это надо было делать в данной ситуации? – написал Алексей Фишев.
- Призыв главы обращен ко всем: тем, кто продолжает будоражить общество, и тем, кто пытается навести порядок, - добавил пресс-секретарь главы. – Решения всех без исключения должны быть взвешенными, выверенными и в итоге не должны приводить к росту напряжения в обществе. Нам всем сейчас надо остановиться и успокоиться. Услышать друг друга, сделать выводы и идти дальше всем вместе.
Как сообщал «Байкал-Daily», в последние дни задержали нескольких участников акции протеста на площади Советов. Среди них, например, общественник Алексей Карнаухов, получивший 10 суток ареста и заявивший о сухой голодовке. Бывшему координатору штаба Алексея Навального Петру Дондукову также назначен арест в 10 суток за организацию несогласованного митинга. Также задержана ещё одна известная общественница Наталья Филонова, пытавшаяся заступиться за Карнаухова. Ранее наказаны были депутат Народного Хурала от КПРФ Баир Цыренов и таксист Дмитрий Баиров.
К слову, ночной пост главы Бурятии по времени приблизительно совпал с задержанием якутского шамана Александра Габышева. В четыре часа утра, пока вся стоянка спала, приехала полиция, задержала и увезла Габышева. В официальном сообщении МВД по Бурятии говорится – задержан, так как находился в розыске по подозрению в преступлении на территории Якутии.
Габышев шёл, не скрываясь, уже несколько месяцев по дальневосточным дорогам. Практически ежедневно его сторонники выкладывали фото и видеоотчёты в Сеть. Однако задержание произошло именно в Бурятии на фоне протестных волнений, которые едва утихли.
Пресс-секретарь главы Бурятии: «Нам всем надо успокоиться»
Власть, Фото:
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