Митинг в Улан-Удэ: как это было

В воскресенье в парке «Юбилейный» прошёл санкционированный митинг, инициатором которого стали коммунисты. Заявленная тема – кризис политической власти в России. Митинг стал продолжением протестной акции, шедшей несколько дней на площади Советов. Бурятский депутат-коммунист Баир Цыренов заявил «Медузе» о 3,5 тысячах участников, на взгляд же, было порядка 1,5 тысяч. Не все из них сторонники коммунистов, многие признались, что просто пришли «увидеть своими глазами».
Перед митингом интервью раздавала уже бывшая ведущая телеканала АТВ Анна Зуева. Об её увольнении, связанном с задержанием участников протестов на площади, ранее сообщил ряд либеральных СМИ. В интервью блогерам журналист заявила, что теперь боится за свою жизнь и в «Юбилейный» пришла с телохранителем.
Пока люди подтягивались, а со сцены читали «Песню о буревестнике», в толпе появился глава Бурятии Алексей Цыденов. Он пришёл без охраны. На митинг главу через соцсети пригласил лично лидер бурятских коммунистов, ставший вторым на выборах мэра Улан-Удэ Вячеслав Мархаев.
Глава открыто вышел к сторонникам Мархаева и сразу же был окружён толпой жителей, задававших вопросы. Нормально говорить с Цыденовым людям не давали активист от КПРФ и пресса, плотным кольцом обступившая и снимающая главу. Глава не шёл на сцену, вёл себя как рядовой слушатель, наблюдая за произошедшим.
На сцене между тем бурлили страсти. Говорили про всё сразу – проигранные коммунистами выборы, отдаваемые в аренду китайцам земли, отрезанные «ТГК-14» батареи, арестованного водителя Саши-шамана. Общественник Алексей Карнаухов заявил, что нынешние полицейские не похожи на дядю Стёпу и участкового Анискина.
- Мы народ, мы вправе задавать любые вопросы. Пускай они будут неудобными, наивными. Но мы вправе получать ответ, а не дубинкой по башке и оскорбления. Мы не готовы это терпеть больше. Здесь собрались не террористы, не экстремисты, не психопаты и не городские сумасшедшие, а нормальные люди, - высказался Алексей Карнаухов.
Руководитель организации «Священный Байкал» Владимир Обогоев в своих обвинениях пошёл дальше и сделал главу Бурятии «крайним» даже в переходе в Дальневосточный федеральный округ. Именно Обогоев запустил клич «Цыденова в отставку!», который подхватила толпа и не раз скандировала в этот вечер.
Руководитель группы «Нет произволу ТГК» Ирина Трофимова рассказала о своём опыте борьбы за мандат депутата горсовета.
- Это был горький опыт, - сказала Трофимова. – Как проводилась кампания, это полный кошмар. В досрочном голосовании были массовые подвозы людей. Их доставляли одни и те же машины. Подавались обращения, но сказали, что нет никаких нарушений. На меня оказывали давление. Со мной встречались, говорили и поставили перед выбором: если бы я сошла с дистанции, то все вопросы, обещали, по «ТГК-14» решали бы в нашу пользу. Не давали организовывать встречи, меня с них физически вышвыривали.
Депутат Хурала от КПРФ Баир Цыренов был одним из главных действующих лиц акции протеста. Он был задержан, провёл ночь в отделе полиции, получил штраф в 15 тысяч рублей за участие в несанкционированном публичном мероприятии. Со сцены он обратился к первому зампреду правительства Бурятии Игорю Зураеву, раскачав толпу на речёвку «Сам ты чёрт!».
- Так мы будем каждый раз отвечать, когда они будут оскорблять наш народ. Каждый, кто является чёртом, должен знать, что он сам чёрт, - прокомментировал Цыренов скандально известный пост Игоря Зураева.
Примерно через полчаса произошло историческое событие. Люди просили выступить стоявшего в толпе главу Бурятии. Алексей Цыденов попросил слова. Пожалуй, впервые в новейшей истории руководитель республики вёл открытый диалог на мероприятии оппозиции. Глава предложил формат вопрос «из зала» - ответ, но после двух вопросов стало ясно, что это неосуществимо из-за агрессивно настроенной толпы, не дававшей нормально говорить Цыденову.
Впрочем, он всё же прокомментировал требование о перевыборах мэра Улан-Удэ
- Уважаемые земляки, выборы мэра проходили под контролем наблюдателей от каждого кандидата. 160 наблюдателей было от Мархаева. Вопрос – доверяет он им или нет? В избирательной комиссии сидят представители КПРФ. Все 160 человек подписались. Где были вопросы по КОИБам – они вскрывались и голоса пересчитывались. Есть протоколы, которые готовы показать, - сказал Цыденов.
Ему было трудно говорить из-за постоянных выкриков. Тогда глава сказал, что готов ответить на вопросы всех желающих, уже без микрофона.
Тут же на сцену поднялся Вячеслав Мархаев. Он заявил, что коммунисты намерены оспаривать итоги выборов. Алексей Цыденов планировал и дальше отвечать на вопросы, тем более что желающих было очень много, но организаторы перебили его, пустив ролик. В нём показали пьяных людей и утверждалось, что это всё те, у кого купили голоса при досрочном голосовании.
- Неужто мы думаем, что у нас все алкоголики? Что, все 52 тысячи проголосовавших – такие? – сделал ремарку Алексей Цыденов.
Его вновь перебили, на этот раз пустив видео задержания коммуниста Баира Цыренова. По этому поводу глава заметил, что Цыренов как представитель региональной законодательной власти, а Мархаев (член Совета Федерации) как федеральной законодательной власти должны понимать, можно ли призывать к участию в несанкционированном митинге и проводить их.
Глава предложил людям подходить к нему с интересующими вопросами и попытался сойти со сцены. Но толпа не пускала его, попытался удержать главу на сцене и Вячеслав Мархаев. Цыденов отошёл недалеко от сцены на другую площадку, и часть пришедших на митинг ушла за ним. Здесь, наконец, вышел спокойный диалог. Со сцены вещал Вячеслав Мархаев, требуя признать выборы несостоявшимися. Глава же в окружении большого количества людей объяснял людям свою позицию и отвечал на все вопросы.
После выступления Мархаева митинг подошёл к концу. Её участники начали обсуждать резолюцию, которую можно свести ко простому – все против всех. В ней, например, говорится об отставке Алексея Цыденова, главы МВД по Бурятии Олега Кудинова, отмене итогов выборов мэра Улан-Удэ, сложения полномочий председателя Народного Хурала Владимира Павлова и всех депутатов-единороссов. Потребовали участники митинга также отставки депутатов Госдумы от Бурятии Алдара Дамдинова и Николая Будуева. Звучало требование вернуть возможность митингов на площади Советов и даже назвать заказчиков сюжетов на Рен-ТВ о Вячеслав Мархаеве.
Трансляцию митинга вели множество блогеров – Youtube, в Instagram, «Вконтакте» и Facebook. Смотрели онлайн десятки тысяч людей со всей страны. Сперва общий настрой был восторженным, однако затем настроение явно изменилось. «Только свистели», «Какой диалог? Если все орут, как оглашённые, цивилизованные граждане так себя не ведут», «Как в таком оре и крике вести конструктивный диалог?», «Слово сказать не дали, стадо», - «Как выставить себя идиотами? Пригласить на мероприятие гостя, а потом не дать сказать ни слова и фактически прогнать», «И че изменилось??? Че сделали то? Я стоял на этом митинге и наблюдал час. 25% митингующих, 50% зевак, 15% противников митинга 5% полицейских и 5% ораторов. Что вы добились митингом? Ничего. Все развернулись и пошли домой», «Выпустили пар и разошлись», - пишут пользователи.