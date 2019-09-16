Митинг в Улан-Удэ: как это было









После выступления Мархаева митинг подошёл к концу. Её участники начали обсуждать резолюцию, которую можно свести ко простому – все против всех. В ней, например, говорится об отставке Алексея Цыденова, главы МВД по Бурятии Олега Кудинова, отмене итогов выборов мэра Улан-Удэ, сложения полномочий председателя Народного Хурала Владимира Павлова и всех депутатов-единороссов. Потребовали участники митинга также отставки депутатов Госдумы от Бурятии Алдара Дамдинова и Николая Будуева. Звучало требование вернуть возможность митингов на площади Советов и даже назвать заказчиков сюжетов на Рен-ТВ о Вячеслав Мархаеве.



Трансляцию митинга вели множество блогеров – Youtube, в Instagram, «Вконтакте» и Facebook. Смотрели онлайн десятки тысяч людей со всей страны. Сперва общий настрой был восторженным, однако затем настроение явно изменилось. «Только свистели», «Какой диалог? Если все орут, как оглашённые, цивилизованные граждане так себя не ведут», «Как в таком оре и крике вести конструктивный диалог?», «Слово сказать не дали, стадо», - «Как выставить себя идиотами? Пригласить на мероприятие гостя, а потом не дать сказать ни слова и фактически прогнать», «И че изменилось??? Че сделали то? Я стоял на этом митинге и наблюдал час. 25% митингующих, 50% зевак, 15% противников митинга 5% полицейских и 5% ораторов. Что вы добились митингом? Ничего. Все развернулись и пошли домой», «Выпустили пар и разошлись», - пишут пользователи.

