«Саню-шамана» задержали в Бурятии

Сегодня ночью правоохранители задержали идущего по Бурятии якутского шамана Александра Габышева



Около четырёх часов утра в Бурятии был задержан прославившийся на всю страну Александр Габышев, он же «Саня-шаман». Габышев идёт в Москву с протестным походом «изгонять Путина».



Его задержали, когда идти до Иркутской области оставалось 20 километров, сообщили сторонники Габышева. Правоохранительные органы окружили стоянку, где разбили палатки для ночёвки шаман и его окружение. Габышева посадили в автомобили и увезли.



- Быстро окружили наш лагерь – и прямо к палатке шамана. Повалили его на землю. Вооружённые, с автоматами, с дубинками, повалили и поволокли в машину. Мы спрашивали: «Кто старший? Объясните, что происходит». Ничего не объясняя, сели в машины, не допускали к машинам. Не показывали документов, решений не объявляли, - рассказал очевидец.



Правоохранители забрали и телегу, с которой идёт по дорогам Александр Габышев. Сейчас активисты пытаются выяснить, где находится шаман и причину его задержания.



Габышев уже прошёл Якутию, Приморье, Забайкальский край. В Забайкалье никаких проблем с ним не возникло. Бурятия же оказалась самым неспокойным регионом. В августе, когда шаман пересёк границу региона, местные шаманы из «Тэнгэри» встретили его, призывая прекратить поход. Представители «Тэнгэри» обвинили Габышева в нарушении канонов шаманизма.



Также в Бурятии был задержан Игорь Коношанов, сподвижник и водитель Габышева. Причина ареста – признаки изменения номера кузова и замены двигателя его автомобиля, а также сопротивление полиции. Задержание водителя спровоцировало громкие протестные события на площади Советов. Сперва его освобождения требовал таксист Дмитрий Баиров, затем к стихийной акции присоединились коммунисты с лозунгами о перевыборах мэра Улан-Удэ. Всё это вылилось в прогремевшую на всю страну акцию протеста.







