Бурятского депутата Баира Цыренова оштрафовали на 15 тысяч

Суд вынес решение в отношении переночевавшего в отделе полиции депутата Баира Цыренова
Советский районный суд Улан-Удэ назначил депутату парламента Бурятии, коммунисту Баиру Цыренову штраф в 15 тысяч рублей.
Изначально Цыренову вменялась организация несанкционированного публичного мероприятия. Но в итоге решение депутату было вынесено по другой, более мягкой части статьи КоАП, как участнику такого мероприятия. Максимальное наказание по данной части – до 20 тысяч штрафа, или обязательные работы на срок до сорока часов.
Сам Баир Цыренов заявил, что будет обжаловать постановление суда.
Адвокат депутата считает, что в действия Цыренова не было признаков состава административного правонарушения. «Он просто подходил, разговаривал с начальником управления МВД по Улан-Удэ», - отметил, в частности, юрист.
Баира Цыренова, а также таксиста Дмитрия Баирова задержали накануне днём на площади Советов на протестном мероприятии. По просьбе депутата в отдел полиции вечером была вызвана скорая помощь. Обследование в БСМП не выявило поводов для госпитализации, так что Цыренов вернулся в полицию, где и провёл ночь.
Решение суда в отношении Дмитрия Баирова пока не вынесено. Также решается вопрос по третьему задержанному на площади Советов Алексею Ихиритова. Накануне с ним проводил следственные действия сотрудник Следственного комитета.
Как сообщал «Байкал-Daily», акция протеста началась на площади Советов вечером 9 сентября – сперва с требования таксиста Дмитрия Баирова освободить задержанного в Бурятии водителя якутского шамана Габышева, затем переросла в стихийный митинг. Его участники требовали уже пересмотра итогов выборов мэра Улан-Удэ. Несколько раз на площади появлялся лидер бурятских коммунистов, иркутский сенатор Вячеслав Мархаев.
Глава Бурятии Алексей Цыденов, который сейчас находится в командировке в Москве, накануне записал видеообращение по ситуации с протестным мероприятием на площади. Сегодня стало известно, что глава в пятницу встретится со всеми кандидатами в мэры Улан-Удэ, в том числе приглашён и Вячеслав Мархаев.
Выборы мэра Улан-Удэ выиграл Игорь Шутенков, набравший 52,5% голосов при явке в 34%. Лидер бурятских коммунистов, иркутский сенатор Вячеслав Мархаев получил 36,58%. На выборах Улан-Удэнского горсовета убедительную победу одержала «Единая Россия», получившая 24 мандата в 30 одномандатных округах, а также имеющая как минимум ещё двух сторонников со стороны самовыдвиженцев.
Бурятского депутата Баира Цыренова оштрафовали на 15 тысяч
Власть, Фото:
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