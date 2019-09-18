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Ещё один улан-удэнец понёс наказание за организацию несогласованного митинга

Ещё один улан-удэнец понёс наказание за организацию несогласованного митинга
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Участник протестных событий на площади Пётр Дондуков получил 10 суток ареста

17 сентября Советский районный суд Улан-Удэ признал виновным в организации несогласованного митинга на площади Советов ещё одного местного жителя. Пётр Дондуков, бывший координатор штаба Алексея Навального, получил 10 суток ареста.

Суд признал его виновным в повторном нарушении правил организации и проведении митинга без подачи уведомления. Установлено, что Дондуков посредством прямого эфира в YouTube призывал граждан прийти на площадь Советов. В судебных материалах уточняется, что Пётр Дондуков собрал около 100 граждан.

Суд избрал Дондукову наказание «с учётом его личности», характера совершённого административного правонарушения, обстоятельств дела», сообщили в пресс-службе Советского районного суда.

Ранее за организацию несанкционированного публичного мероприятия понёс наказание таксист Дмитрий Баиров. По трём правонарушениям он получил по 5 суток ареста. Срок наказания кончился вчера, 17 сентября, но уже по выходу из изолятора его задержали судебные приставы. На этот раз активиста судили по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ в связи с задолженностью по алиментам на содержание дочери в сумме 1,1 млн руб. Баиров получил 10 суток ареста.

В воскресенье, 15 сентября, на два месяца был взят под стражу ещё один участник протестов на площади Советов Дмитрий Хараев. Ему вменяется применение насилия к сотруднику Росгвардии. По данным следствия, Хараев распылил в лицо росгвардейцу газовый баллончик, когда правоохранители потребовали протестующих покинуть автобус на площади.
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