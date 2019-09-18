Участник протестных событий на площади Пётр Дондуков получил 10 суток ареста
17 сентября Советский районный суд Улан-Удэ признал виновным в организации несогласованного митинга на площади Советов ещё одного местного жителя. Пётр Дондуков, бывший координатор штаба Алексея Навального, получил 10 суток ареста.
Суд признал его виновным в повторном нарушении правил организации и проведении митинга без подачи уведомления. Установлено, что Дондуков посредством прямого эфира в YouTube призывал граждан прийти на площадь Советов. В судебных материалах уточняется, что Пётр Дондуков собрал около 100 граждан.
Суд избрал Дондукову наказание «с учётом его личности», характера совершённого административного правонарушения, обстоятельств дела», сообщили в пресс-службе Советского районного суда.
Ранее за организацию несанкционированного публичного мероприятия понёс наказание таксист Дмитрий Баиров. По трём правонарушениям он получил по 5 суток ареста. Срок наказания кончился вчера, 17 сентября, но уже по выходу из изолятора его задержали судебные приставы. На этот раз активиста судили по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ в связи с задолженностью по алиментам на содержание дочери в сумме 1,1 млн руб. Баиров получил 10 суток ареста.
В воскресенье, 15 сентября, на два месяца был взят под стражу ещё один участник протестов на площади Советов Дмитрий Хараев. Ему вменяется применение насилия к сотруднику Росгвардии. По данным следствия, Хараев распылил в лицо росгвардейцу газовый баллончик, когда правоохранители потребовали протестующих покинуть автобус на площади.
Ещё один улан-удэнец понёс наказание за организацию несогласованного митинга
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Задержанным по 18 и 19 лет
Огонь уничтожил крышу одного из них
Участник протестных событий на площади Пётр Дондуков получил 10 суток ареста
Мошенники представились студентами, у которых нет денег на учёбу
Водитель «Мазды» врезался в автобус
Сети, которыми была поймана байкальская нерпа, передали на уничтожение
Вор выбросил пустую сумку в туалете
Огонь повредил дом изнутри
Похищенные вещи он спрятал в парке
У него изъято 600 граммов марихуаны
Организатор помещён под стражу, его подельники находятся под подпиской о невыезде
По легенде учений, возгорание произошло в административном здании
Брат не знал, что лес они рубят незаконно
Владелицу телефона не спасло, что она прикрыла сумку своим пальто
Они напали, когда пожилая женщина спала