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Задержанного в Бурятии «Саню-шамана» вышлют в Якутск

Задержанного в Бурятии «Саню-шамана» вышлют в Якутск
Происшествия, 
МВД Бурятии пояснило, за что задержали Александра Габышева

МВД по Бурятии прокомментировало резонансное задержание якутского шамана Александра Габышева, который шёл в Москву «изгонять злого духа» из президента Путина.

Как сообщал «Байкал-Daily», Габышева задержали сегодня около четырёх часов утра в Бурятии, в 20 километрах от границы с Иркутской областью. Шаман и его окружение устроились на ночлег возле федеральной трассы. Полицейские, приехавшие на двух автобусах, задержали Габышева и увезли с собой. Сторонники шаманы говорят, что забрали и его знаменитую телегу, с которой он идёт по дорогам.

В федеральных СМИ появлялась информация, что на Габышева могут возбудить уголовное дело об организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ). В официальном ответе МВД по Бурятии таких данных нет.

- 19 сентября на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал» сотрудниками полиции по поручению следователя задержан мужчина 1958 года рождения, находящийся в розыске за совершение преступления на территории Республики Саха (Якутия), - говорится в сообщении министерства внутренних дел.

В МВД уточнили, что задержанного планируется доставить ближайшим авиарейсом из Улан-Удэ в Якутск «для проведения следственных действий».

Габышев, который без происшествий проделал большой путь из Якутии, в том числе через Забайкальский край, планировал достичь Москвы в 2021 году. По пути к нему примкнули сочувствующие. Едва «Саня-шаман» вступил на территорию Бурятии, начались конфликты. Сперва путь ему пытались преградить местные шаманы из общества «Тэнгэри», считающие, что Габышев не имеет никакого отношения к шаманизму. Кроме того, именно в Бурятии были задержаны два сторонника шамана – водитель Игорь Коношанов (за признаки угона автомобиля и сопротивление полиции) и улан-удэнец Дмитрий Баиров, требовавший освобождения водителя.

После этого началась стихийная акция протеста на площади Советов, которая шла несколько дней уже с призывом перевыборов мэра Улан-Удэ. Участников несогласованного публичного мероприятия задерживали сотрудники Росгвардии, а суды назначали штрафы и административные аресты. В частности, Дмитрий Баиров получил по 5 суток ареста за три правонарушения, участники акции депутат-коммунист Баир Цыренов – штраф в 15 тысяч, Алексей Карнаухов – 10 суток ареста.

задержание
 
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