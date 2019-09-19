Алексей Цыденов оставил таинственный пост в Facebook

Поздней ночью глава Бурятии сделал краткий пост на своей странице
Около четырёх часов ночи глава Бурятии Алексей Цыденов сделал краткий пост на своей странице в Facebook.
«По-моему, всем нам надо немного притормозить», - написал глава.
Он не оставил никаких пояснений, но, по всей видимости, связано это высказывание с протестными событиями в Улан-Удэ. Зампред правительства – руководитель администрации главы Бурятии Баир Цыренов репостнул запись Цыденова с комментарием: «Лишь бы услышали!»
Как сообщал «Байкал-Daily», в воскресенье Алексей Цыденов пришёл на митинг, инициированный коммунистами, в парк «Юбилейный»
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События вокруг акции протеста на площади Советов ещё не окончились – участникам назначают штрафы, аресты и вызывают для составления протоколов. Накануне общественник Алексей Карнаухов, лидер движения «Трезвая Бурятия», получивший 10 суток арест, заявил о сухой голодовке
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