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Алексей Цыденов оставил таинственный пост в Facebook

Алексей Цыденов оставил таинственный пост в Facebook
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Поздней ночью глава Бурятии сделал краткий пост на своей странице

Около четырёх часов ночи глава Бурятии Алексей Цыденов сделал краткий пост на своей странице в Facebook.

«По-моему, всем нам надо немного притормозить», - написал глава.



Он не оставил никаких пояснений, но, по всей видимости, связано это высказывание с протестными событиями в Улан-Удэ. Зампред правительства – руководитель администрации главы Бурятии Баир Цыренов репостнул запись Цыденова с комментарием: «Лишь бы услышали!»

Как сообщал «Байкал-Daily», в воскресенье Алексей Цыденов пришёл на митинг, инициированный коммунистами, в парк «Юбилейный».

События вокруг акции протеста на площади Советов ещё не окончились – участникам назначают штрафы, аресты и вызывают для составления протоколов. Накануне общественник Алексей Карнаухов, лидер движения «Трезвая Бурятия», получивший 10 суток арест, заявил о сухой голодовке.
глава Бурятии Алексей Цыденов
 
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