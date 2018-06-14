Фонд капремонта Бурятии возглавил генерал-майор

В Фонде капитального ремонта Бурятии сменился руководитель. Исполняющим обязанности генерального директора вместо Елены Ткачёвой назначен генерал-майор Тимур Цыренжапов. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в самом Фонде.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале этого года бывший начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа руководил спасением нескольких людей, провалившихся под лёд Байкала в районе села Горячинск.
Происшествие случилось 3 января близ популярной среди туристов скалы Черепаха. Трое взрослых и два ребёнка оказались в ледяной воде. Тимур Цыренжапов в тот день он находился неподалеку со своими родственниками. По команде генерала очевидцы бросились в воду и стали вытаскивать из ледяной воды детей и взрослых.
Справка:
Тимур Цыренжапов родился в Чите 6 октября 1971 года в семье учителя химии и биологии и врача-кардиолога, выходцев из села Судунтуй Агинского района Забайкальского края.
В 1992 году окончил Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск. В 2007 году - Общевойсковую академию имени Фрунзе.
Служить начинал с должности командира автомобильного взвода, затем возглавии роту, потом стал заместителем командира батальона, бригады в Чите, а после - заместителем начальника автомобильной службы СВО в Чите. Перевелся на туже должность в Екатеринбург. Два года назад ушёл в отставку в должности начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа.
В 2015 году получил звание генерал-майора. Женат, имеет дочь.