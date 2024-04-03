В Бурятии горностай поселился на полевой базе заповедник

Общество, Фото: Баргузинский заповедник

«Давшинскому населению прибыло!» - отмечают инспекторы



В Бурятии горностай решил поселиться на территории полевой базы Баргузинского заповедника. Зверёк выбрал в качестве убежищ дворовые постройки и поленницы дров.



Как сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье», до поры до времени горностай вёл скрытный образ жизни. Инспекторам периодически встречались только строчки его следов: зверёк прятался от более крупных хищников.



- В последнее время пообвыкся, присмотрелся что к чему, разведал, где мыши обитают и какие запасы провизии хранятся. Зверёк стал смелее и позволил немного себя пофотографировать. Объект для съёмки довольно сложный, по крайней мере, для меня. Его стремительные перемещения и остановки, исчезновения и появления трудно предугадать и зафиксировать. В момент съёмки у меня сложилось впечатление, что их значительно больше, чем один. Предлагаю и вам взглянуть на результаты моей фотоохоты, – рассказал Юрий Гороховский, участковый государственный инспектор Баргузинского заповедника.

