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В Бурятии горностай поселился на полевой базе заповедник

В Бурятии горностай поселился на полевой базе заповедник
Общество,  Фото:Баргузинский заповедник
«Давшинскому населению прибыло!» - отмечают инспекторы

В Бурятии горностай решил поселиться на территории полевой базы Баргузинского заповедника. Зверёк выбрал в качестве убежищ дворовые постройки и поленницы дров.

Как сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье», до поры до времени горностай вёл скрытный образ жизни. Инспекторам периодически встречались только строчки его следов: зверёк прятался от более крупных хищников.

- В последнее время пообвыкся, присмотрелся что к чему, разведал, где мыши обитают и какие запасы провизии хранятся. Зверёк стал смелее и позволил немного себя пофотографировать. Объект для съёмки довольно сложный, по крайней мере, для меня. Его стремительные перемещения и остановки, исчезновения и появления трудно предугадать и зафиксировать. В момент съёмки у меня сложилось впечатление, что их значительно больше, чем один. Предлагаю и вам взглянуть на результаты моей фотоохоты, – рассказал Юрий Гороховский, участковый государственный инспектор Баргузинского заповедника.
Бурятия заповедник горностай дикие животные

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