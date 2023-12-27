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Мечта девочки побывать на Байкале исполнится в будущем году

Мечта девочки побывать на Байкале исполнится в будущем году
Общество, 
Шарик с её желанием вытянул Владимир Путин

Мечта восьмилетней девочки с острова Сахалин побывать на Байкале из письма, которое снял с «Ёлки желаний» (0+) президент России Владимир Путин, исполнится в начале 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Как рассказала руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова, девочка вместе с родителями прилетит в столицу региона в начале следующего года. В зависимости от выбранных дат будет разработан маршрут, который подарит ребёнку и его семье яркие впечатления.

Шарик с желанием руководитель страны снял во время посещения международной выставки-форума «Россия» (6+). Он наугад вытянул три шарика, одно из них было как раз о путешествии на Байкал. Также среди желаний было посещение Эрмитажа и желание юной петербурженки попробовать себя в роли ведущей новостей.


Новый год дети Байкал туризм путешественники Путин Иркутск

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