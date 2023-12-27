Шарик с её желанием вытянул Владимир Путин
Мечта восьмилетней девочки с острова Сахалин побывать на Байкале из письма, которое снял с «Ёлки желаний» (0+) президент России Владимир Путин, исполнится в начале 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
Как рассказала руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова, девочка вместе с родителями прилетит в столицу региона в начале следующего года. В зависимости от выбранных дат будет разработан маршрут, который подарит ребёнку и его семье яркие впечатления.
Шарик с желанием руководитель страны снял во время посещения международной выставки-форума «Россия» (6+). Он наугад вытянул три шарика, одно из них было как раз о путешествии на Байкал. Также среди желаний было посещение Эрмитажа и желание юной петербурженки попробовать себя в роли ведущей новостей.
Мечта девочки побывать на Байкале исполнится в будущем году
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