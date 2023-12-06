Мечта исполнится в рамках акции «Ёлка желаний»
Президент России исполнит новогоднее желание восьмилетней жительницы Южно-Сахалинска, мечтающей увидеть Байкал. Во время посещения международной выставки-форума «Россия» (6+) Владимир Путин снял с «Ёлки желаний» наугад три шарика-открытки.
В одном из них 13-летняя жительница Санкт-Петербурга написала, что хочет попробовать себя в роли ведущей новостей, Никита из Костромской области желает посетить Эрмитаж, а восьмилетняя Кристина написала, что мечтает о путешествии на Байкал.
- Отлично! – сказал Владимир Путин, когда прочёл шарики с желаниями.
Акция «Ёлка желаний» проходит с 2018 года по всей стране, за это время исполнено более 106 тысяч детских желаний. Как сообщал «Байкал-Dailу», в 2021 году Владимир Путин исполнил мечту юного улан-удэнца Осора с редким генетическим заболеванием, который загадал попробовать себя в роли пожарного.
На пожарной машине они привезли его в часть, где Осору устроили экскурсию, индивидуальное занятие, а также по сигналу тревогу отвезли на «пожар», который тушили под руководством мальчика. Прошедший боевое крещение ребёнок получил диплом юного пожарного.
После насыщенного дня Осор и его мама поговорили по телефону с Владимиром Путиным.
- Ты знаешь, что сегодня праздник? Да. Сегодня День спасателя. И я хочу поздравить тебя как будущего спасателя, потому что ты всегда хотел быть пожарным, насколько мне известно. Правда? Интересна было тебе сегодня экскурсия? Экскурсия понравилась? Что ты видел? Тушил пожар? У тебя получилось? Молодец! Здорово! Я поздравляю тебя с наступающим Новым годом! Спасибо тебе, дорогой! Спасибо! Я тебя обнимаю крепко, целую. Всего тебе самого хорошего. Будь здоров! Спасибо большое! Я говорю: «Будь здоров», он говорит: «И ты будь здоров». Молодец, - сказал во время беседы президент.
Путин исполнит желание девочки побывать на Байкале
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