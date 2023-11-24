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Житель Братска спрятался от приставов под кроватью

Житель Братска спрятался от приставов под кроватью
Общество,  Фото:pixabay.com
Он укутался в тряпки

Житель Братска долгое время не платил алименты, скрывался от приставов, какое-то время даже находился в розыске. Он накопил задолженность в 600 тысяч рублей.

Во время исполнительных действий приставы приехали к должнику по адресу проживания. Но его сожительница сказала, что мужчина работает вахтовым методом и сейчас его нет. Сотрудники всё же решили осмотреть дом и постройки во дворе.

Во время осмотра дома судебный пристав нашёл должника. Он спрятался под кроватью, укутавшись в тряпки.

Даже когда его обнаружили, мужчина отказывался вылезать. Приставам пришлось долго убеждать его.

- После таких «игр» должника вместе с сожительницей увезли в отдел судебных приставов, где пара устроила скандал. На обоих составили по два административных протокола. Первый – по ст. 17.8 КоАП РФ и второй – по ст.17.3 КоАП РФ. Также при беседе выяснилось, что и сожительница является должницей, только она накопила долг по кредитам, - рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Иркутской области.

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