Он укутался в тряпки
Житель Братска долгое время не платил алименты, скрывался от приставов, какое-то время даже находился в розыске. Он накопил задолженность в 600 тысяч рублей.
Во время исполнительных действий приставы приехали к должнику по адресу проживания. Но его сожительница сказала, что мужчина работает вахтовым методом и сейчас его нет. Сотрудники всё же решили осмотреть дом и постройки во дворе.
Во время осмотра дома судебный пристав нашёл должника. Он спрятался под кроватью, укутавшись в тряпки.
Даже когда его обнаружили, мужчина отказывался вылезать. Приставам пришлось долго убеждать его.
- После таких «игр» должника вместе с сожительницей увезли в отдел судебных приставов, где пара устроила скандал. На обоих составили по два административных протокола. Первый – по ст. 17.8 КоАП РФ и второй – по ст.17.3 КоАП РФ. Также при беседе выяснилось, что и сожительница является должницей, только она накопила долг по кредитам, - рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Иркутской области.
Житель Братска спрятался от приставов под кроватью
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
С помощью этой машины можно добраться куда угодно
Кот быстро ретировался
В Джидинском районе ударили морозы
Также состоится первенство двух округов
По правилам бухэ барилдаан проведут абсолютное первенство среди победителей
Днём на севере республике до -24 градусов
Вход на соревнования свободный
Для него подготовлено место под постамент
Уже стартовали соревнования у бориц и боксёров
В традиционных соревнованиях примут участие около 300 спортсменов
Состоялось награждение победителей и призёров муниципального конкурса
Работы по его изучению велись с 2002 года
Животное содержится в хозяйстве фермеров-яководов
Шесть художественных коллективов и один мастер стали соискателями госпремии
Министры культуры двух стран провели встречу в Санкт-Петербурге