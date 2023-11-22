С жительницы Бурятии «втихушку» стали взыскивать долги по кредитам

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Женщина не имела возможности добровольно исполнить судебные решения



Жительница Баргузинского района Бурятии не согласилась постановлениями о взыскании исполнительского сбора и обратилась в прокуратуру.



Выяснилось, что в районном отделе судебных приставов в отношении женщины возбуждены исполнительные производства о взыскании задолженности по кредитным договорам. Пристав вынес постановления о взыскании исполнительского сбора (такой назначают, когда долг не погашен вовремя).



Однако прокурорская проверка установила, что приставы должным образом не уведомили должницу. О возбуждении исполнительных производств она не знала, и потому возможность добровольно исполнить судебные решения не получила.



- Начальнику районного отдела судебных приставов прокурор принёс протесты на необоснованные решения о взыскании исполнительского сбора. После этого решения отменили, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

