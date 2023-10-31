В Улан-Удэ развернётся молодёжный фестиваль

На нём представят культуру аниме, игр и кей-попа



В Улан-Удэ проведут открытый мини-фестиваль современной молодёжной культуры «Санрайз». Мероприятие объединит активную творческую и увлечённую молодёжь. Для участников подготовят шоу-программу, косплей, музыкальные выступления и многое другое.



- Это мероприятие для тех, кто хочет провести время с культурой аниме, игр и искусством в кругу друзей. Фестиваль направлен на развитие культурного и творческого потенциала молодёжи Улан-Удэ и Республики Бурятия, популяризация новых направлений в современной молодёжной культуре, - сообщает городской культурный центр.



Фестиваль состоится 4 ноября в ГКЦ. В программе будут косплей дефиле, современная хореография и кей-поп, конкурсы вокально-эстрадного искусства и рисунка, внеконкурсные выступления творческих коллективов.



Возрастное ограничение: 12+.

