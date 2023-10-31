31 октября

30 октября

Популярное

В Улан-Удэ развернётся молодёжный фестиваль

В Улан-Удэ развернётся молодёжный фестиваль
Общество,  Фото:pixabay.com
На нём представят культуру аниме, игр и кей-попа

В Улан-Удэ проведут открытый мини-фестиваль современной молодёжной культуры «Санрайз». Мероприятие объединит активную творческую и увлечённую молодёжь. Для участников подготовят шоу-программу, косплей, музыкальные выступления и многое другое.

- Это мероприятие для тех, кто хочет провести время с культурой аниме, игр и искусством в кругу друзей. Фестиваль направлен на развитие культурного и творческого потенциала молодёжи Улан-Удэ и Республики Бурятия, популяризация новых направлений в современной молодёжной культуре, - сообщает городской культурный центр.

Фестиваль состоится 4 ноября в ГКЦ. В программе будут косплей дефиле, современная хореография и кей-поп, конкурсы вокально-эстрадного искусства и рисунка, внеконкурсные выступления творческих коллективов.

Возрастное ограничение: 12+.
Бурятия Улан-Удэ молодежь фестиваль

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ развернётся молодёжный фестиваль
В Улан-Удэ развернётся молодёжный фестиваль
Общество, 31.10.2023
На нём представят культуру аниме, игр и кей-попа
До -9 похолодает в Бурятии
До -9 похолодает в Бурятии
Общество, 31.10.2023
Некоторые районы республики накроет снег
Бурятия вновь присоединится к «Большому этнодиктанту»
Бурятия вновь присоединится к «Большому этнодиктанту»
Общество, 30.10.2023
В республике его написали порядка 26000 участников
Якутские музыканты объединят Иркутск, Улан-Удэ и Улан-Батор
Якутские музыканты объединят Иркутск, Улан-Удэ и Улан-Батор
Общество, 30.10.2023
В городах проведут фестиваль классической музыки
В селе Бурятии завершают капремонт центральной улицы
В селе Бурятии завершают капремонт центральной улицы
Общество, 30.10.2023
Объект планируют ввести в эксплуатацию досрочно
Улан-Удэ отпразднует День народного единства
Улан-Удэ отпразднует День народного единства
Общество, 30.10.2023
Горожанам раздадут тысячу порций настоящего узбекского плова
На трассе в Бурятии освятили новый крест
На трассе в Бурятии освятили новый крест
Общество, 30.10.2023
Распятие установлено на повороте, ведущем в Посольский монастырь
На выставке в Москве состоится реальная бурятско-русская свадьба
На выставке в Москве состоится реальная бурятско-русская свадьба
Общество, 30.10.2023
Церемония объединит традиции двух народов
На юге Бурятии ремонтируют один из сложных участков дороги
На юге Бурятии ремонтируют один из сложных участков дороги
Общество, 30.10.2023
Участок введут в эксплуатацию в следующем году
Монголию назвали одной из лучших стран для путешествий
Монголию назвали одной из лучших стран для путешествий
Общество, 30.10.2023
В стране продолжается выполнении программы «Годы посещения Монголии»
В Бурятии собаки загнали дикую рысь в сарай
В Бурятии собаки загнали дикую рысь в сарай
Общество, 30.10.2023
Произошло это в Кабанском районе
В Москве открыли памятную доску драматургу из Иркутской области
В Москве открыли памятную доску драматургу из Иркутской области
Общество, 30.10.2023
Автора прославила пьеса о реальной семье из одного городов региона
В селе Бурятии открыли арку Благоденствия
В селе Бурятии открыли арку Благоденствия
Общество, 30.10.2023
Она расположена в Хоринском районе
В Забайкалья воздвигли памятник кедру
В Забайкалья воздвигли памятник кедру
Общество, 30.10.2023
На въезде в село гостей встретит шишка, медведь и белка
В Кяхте провели республиканский турнир по самбо
В Кяхте провели республиканский турнир по самбо
Общество, 30.10.2023
В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^