На нём представят культуру аниме, игр и кей-попа
В Улан-Удэ проведут открытый мини-фестиваль современной молодёжной культуры «Санрайз». Мероприятие объединит активную творческую и увлечённую молодёжь. Для участников подготовят шоу-программу, косплей, музыкальные выступления и многое другое.
- Это мероприятие для тех, кто хочет провести время с культурой аниме, игр и искусством в кругу друзей. Фестиваль направлен на развитие культурного и творческого потенциала молодёжи Улан-Удэ и Республики Бурятия, популяризация новых направлений в современной молодёжной культуре, - сообщает городской культурный центр.
Фестиваль состоится 4 ноября в ГКЦ. В программе будут косплей дефиле, современная хореография и кей-поп, конкурсы вокально-эстрадного искусства и рисунка, внеконкурсные выступления творческих коллективов.
Возрастное ограничение: 12+.
В Улан-Удэ развернётся молодёжный фестиваль
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