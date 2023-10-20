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В Бурятии организация нарушила закон о квотировании рабочих мест для инвалидов

В Бурятии организация нарушила закон о квотировании рабочих мест для инвалидов
Общество,  Фото:pixabay.com
Прокуратура внесла представление

Гусиноозёрская межрайонная прокуратура пресекла нарушения закона о квотировании рабочих мест для инвалидов.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в образовательной организации установлена квота для приёма на работу двух инвалидов. Однако работодатель на квотируемые рабочие места трудоустроил только одного человека.

Руководитель организации получил прокурорское представление. После этого на работу был принят гражданин, имеющий инвалидность III группы.

работа инвалиды

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