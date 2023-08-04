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В Улан-Удэ пройдут Одигитриевский крестный ход

В Улан-Удэ пройдут Одигитриевский крестный ход
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В столице Бурятии состоится престольный праздник Свято-Одигитриевского кафедрального собора

10 августа главный собор Бурятии, Свято-Одигитриевский, отметит свой престольный праздник — празднование чудотворной иконе Божией Матери, именуемой Одигитрия Смоленская, принесённой на Русь из Константинополя в 1046 году.

- В день престольного праздника кафедрального собора Бурятской митрополии митрополитом Иосифом будут совершены праздничные торжественные богослужения перед старинным чтимым образом Матери Божией именуемым Одигитрия, который постоянно пребывает в соборе. В канун праздника будет совершено праздничное всенощное бдение с литией и чтением акафиста Царице Небесной, а в сам день праздника – божественная литургия, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

По окончании литургии состоится Одигитриевский крестный ход. Шествие начнётся от Свято-Одигитриевского собора и проследует до строящегося Успенского кафедрального собора, что в парке Орешково. Завершится крестный ход праздничным концертом и общей трапезой.

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Улан-Удэ православие крестный ход Праздники

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