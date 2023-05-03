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В 12 районах Бурятии завершился сезон охоты на уток и гусей

В 12 районах Бурятии завершился сезон охоты на уток и гусей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Жителей республики попросили сдать разрешения на их добычу

В Бурприроднадзоре напомнили, что 1 мая в 12 районах Бурятии (первой зоне) – это Бичурский, Джидинский, Заиграевский, Закаменский, Иволгинский, Кабанский, Кижингинский, Кяхтинский, Мухоршибирский, Селенгинский, Тарбагатайский и Хоринский – завершился сезон охоты на уток и гусей, а в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Курумканском и Прибайкальском (вторая зона) – на глухарей и тетеревов.

В течение 20 дней – то есть до 21 мая – нужно вернуть разрешения на их добычу и отчитаться о добытых охотничьих ресурсах. Все сведения необходимо разместить в ГИС «Охота Республики Бурятия». Те, кто не сделает это вовремя, не смогут получить разрешение на охоту ещё год. Принести документ нужно туда, где его и получали.

- Если разрешение выписано на территорию общедоступных охотугодий, возврат осуществляется в Бурприроднадзор. Если оно получено в закреплённых охотугодьях, то юридическому лицу, которое его выдало, – пояснили в ведомстве.

охота Бурприроднадзор

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