Аэропорт «Байкал» призвал пассажиров самим избавить себя от мучений

Речь о соблюдении правил перевозки багажа

Директор международного аэропорта Улан-Удэ Дмитрий Гармаев сообщил, что он и его сотрудники наблюдают в аэровокзале каждый день такую душераздирающую картину:

«Мы видим мучительные перекладывания вещей из чемоданов до нормы. Намного спокойнее и быстрее сделать это дома перед вылетом».

По его словам, каждая авиакомпания имеет свои стандарты и нормы провоза багажа и ручной клади.

«При покупке билета внимательно ознакомьтесь с правилами применения тарифа и нормами багажа, - призвал Гармаев в соцсетях. - Всю необходимую информацию вы можете найти на сайте авиакомпании, билет, который вы приобретаете».

У некоторых компаний перевоз багажа по самым экономным тарифам может быть платным. Размеры и вес одного места багажа и ручной клади тоже сильно различаются.

Особое внимание к международным рейсам, например, в Улан-Батор. Там багаж досматривает таможня и проверяют другие надзорные органы.