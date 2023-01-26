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В аэропорту Улан-Удэ изъяли продукты без документов, ввезённые из Монголии

В аэропорту Улан-Удэ изъяли продукты без документов, ввезённые из Монголии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Продукцию провезли в багаже и ручной клади

С начала 2023 года в международном аэропорту «Байкал» сотрудники управления Россельхознадзора в ходе досмотров выявили два случая перевозки продукции животного происхождения без заводской упаковки и маркировки. Её перевозили в багаже, ручной клади пассажиры, прибывающие из Монголии.

По выявленным случаям продукция задержана. Уничтожено 3,4 кг изъятой продукции.

По всем фактам нарушители привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде штрафа, сообщает пресс-службе управления. 
Россельхознадзор

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