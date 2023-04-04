Жителей Бурятии проконсультируют по вопросам выплаты алиментов

Судебные приставы проведут личный приём граждан



6 апреля в Бурятии судебные приставы проведут личный приём жителей республики по вопросам взыскания алиментов и другим производствам, которые затрагивают интересы детей.



Приём граждан состоится:



- В управлении ФССП России по Бурятии по адресу: Улан-Удэ, ул. Лимонова, д.5, стр. 1. с 10:00 до 18:00 (обед: с 12:15 до 13:00). Предварительная запись по телефону 8 (3012) 28-94-00;



- в районных отделениях судебных приставов: с 10:00 до 18:00 (обед: с 12:15 до 13:00);



- В Общественной палате республики: с 10:00 до 12:00 по адресу ул. Ербанова, д. 7;



